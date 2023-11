De Asteroideo 2022 JF: A Space Rock Encounter

By

In memorabili eventu caelesti, asteroides asteroidis 2022 JF designatus praecipitur ut nostram tellurem hodie praeterire, die 3 Novembris. Haec trajectoria asteroidis particularis asteroidis prope Terram, cum arctissimo accessu distantiae circiter 5.8 miliones chiliometrorum, patebit. Cum velocitate miram celeritatem 61,744 chiliometrorum per horae attingens, Asteroid 2022 JF per spatium paene quam velocissime cum pectine incurrit.

Circulus Apollinis Near-Earth Asteroids pertinens, hoc spatio rupes ab insigni 1862 Apollo asteroidis appellatus, primum ab astrologo Karl Reinmuth per 1930s deprehenditur. Asteroides in hoc globo notae sunt objecta terrestria, semi-majores axes majores quam planetae nostrae possidentes.

Sed quam magna est haec ambitio asterisco? Mensurans fere CXX pedes in latitudinem, tam immensa quam aircraft imminet, asteroidem infamans Chelyabinsk qui urbem Russiae anno 120. vastavit Chelyabinsk asteroidem stragem 2013 aedificiorum latissime patefecit et singulas mille shards vitreis quassatae volitantibus laesit.

Dum Alvarez hypothesis dinosaurum exstinctum asteroidei egregie attribuit, qui nostrum orbem ante 65 miliones annos percussit, prospectus recentis circa definitum incidentis cursum emerserunt. Secundum notum physicum Brian Cox, asteroides colossicus, qui craterem ictum cataclysmicum 140-kilometrium emittebat, potentialiter a nullo alio quam Iupiter, maxima planeta in System Solare nostro, pristinum suum iter deiecit. Iuppiter, mundorum conditor et exterminator praeconatus, facultatem tenet asteroides in fatales congressiones cum Tellure deflectendi.

Testantes transitus Asteroid 2022 JF, miramur meram magnitudinem ac mysteria horum cosmicorum congressuum, nos commonentes loci nostri in amplitudine universitatis.

FAQ

Q: Quam proxima erit Asteroid 2022 JF ad Terram veniet?

A: Asteroid 2022 JF exspectatur ut proxime ad Terram accederet ad distantiam circiter 5.8 miliones chiliometrorum.

Q: Quam ieiunium est Asteroid 2022 JF movens?

A: Hoc prope Terram asteroidem per spatium ad velocitatem circiter 61,744 chiliometrorum per horae vulneratur.

Q: Quam magnus est Asteroid 2022 JF?

A: Asteroides latitudinem aestimatam circiter 120 pedum habet, eamque fere minorem quantam aircraft habet.

Q: Quae est hypothesis Alvarez?

A: The Alvarez hypothesis proponit asteroidem impulsum super 65 miliones annos abhinc extinctionem dinosaurorum urguere. Asteroidem suggerit potentialiter deflexum esse in conflictum cursum cum Terra ab Iove, planeta maxima in Systemate Solare nostro.