Ranatec, subsidiarius catervae Qamcom et primarius supplementi experimenti et mensurae armorum pro RF ac proin applicationibus, electus est a Qamcom Research et Technologia ad aedificandum signum processui militaris in Quadrato Kilometer Array Observatorii (SKAO). SKAO ordo intergovernmentalis est operans ut validissimas radiophonicae telescopiae mundi in Australia et Africa Australi construat.

SKAO telescopia variis studiis adhibebuntur inclusa exploratione mundi primi, formatione stellarum et galaxiarum, et inquisitione vitae extraterrestrialis. Munus Ranateci in proposito erit ad solutiones telescopiorum perficiendas et complendas amplitudinem praecipuorum.

Haec institutio insignis consecutio est pro Ranatec, quod non solum suam peritiam in insigni administratione ostendit, sed etiam statum suum confirmat ut provisor solutionum evolutionis et productionis turnkey. Collaboratio inter Ranatec et Qamcom Research et Technologiam amplius augebit facultatem suas ideas et innovationes in reales solutiones convertendi.

Bengt Münter, Procurator Project apud Qamcom, Ranatec laudavit ob semita recordationis in solutionibus tradendis et peritia sua in fabricandis instrumentis specialioribus test et mensuratis. Negavit Ranatec implicationem integram fore ad colligendas et probandas progressas Digitized cibarias receptantis systematis in SKAO project.

Assignatio Qamcom SKAO est pars amplioris cooperationis internationalis quae usque ad 2027. Qamcom est responsabilis partium integrandi ab aliis instructoribus in systema principale. Etiam consilium cum Onsala Observatorii Spatii et Chalmers Universitatis Technologiae cooperationem involvit, duos primores scaenicos in constructione telescoporum SKAO.

Ranatec hanc occasionem putat esse unicam occasionem augendi et occasionem operandi in technologia Suecica technologiae et spatium investigationis visionariorum. Societas honoratur ut seligatur propter hoc consilium gloriosum et expectat ut adiumentum SKAO Observatorii prospiciat.

sources:

- Source Article: Non detegitur