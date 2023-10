Electron Accelerators Nanophotonic: Miniaturizing Particulam Accelerators

Manipulus inquisitorum significantem progressum fecit ad particulam minimam acceleratricem per acceleratores electronici nanophotonici promovendo. Hi novi acceleratores, quae sunt magnitudine chip computantis, utuntur lasers ad celeritatem electronicorum celeriter augendam. Prospera acceleratio electronicorum utens machinae nano nos propius adducit ad facultatem directae radiotherapiae internae cum usu endoscoporum in futurum.

Particulae acceleratores essentiales sunt instrumenta variarum industriarum, camporum investigationis et sectoris medici. Sed hae machinae fere magnae sunt et notabilem spatii quantitatem requirunt. Usus laseris substructio accelerationis intra nanostructuram photonicam praebet jocus microscopicus qui sumptus et machinas magnitudinum valde minuere potest.

Usque nunc nullum conclusivum argumentum energiae substantialis in acceleratoribus nanophotonicis acquirit. Autem iunctio laseris physici apud Friedrich-Alexandrum-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) primum electronico acceleratori nanophotonico feliciter demonstravit. Hoc factum incidit cum simili intermissione a collegis in Universitate Stanfordiensi.

Hae acceleratores nanophotonici incredibilis minimae sunt, cum structurae paucas nanometros in magnitudine metientes. Investigatores in his structuras electronicas mensurabiliter accelerare potuerunt intra pulsus laseris ultrashortales utentes. Cum haec res quasi modica videretur, miliarium notabile est in campo acceleratoris physicae.

Finis ultimus est augere industriam quaestum et electronicum venam augere ut particulam acceleratricem in spumam medicamentis medicinalibus aptam reddas. Ad hoc assequendum, investigatores opus erit ut structuras vel plures vias iuxta inter se extendant.

Collegia apud Stanford University laborant etiam in effectione "Acceleratoris in spumam" in collaboratione cum FAU quadrigis. Conatus communis a Gordon et Betty Moore Foundation funditur.

