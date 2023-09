Alabama LUCTUS invenit XXXIV-Million Year-vetus balena Calvariae in Family Firmam

Lindsey Stallworth, iunior apud Alabama Scholae Math et Scientiae, incredibilem invenit inventionem dum fossilium in praedio familiae suae quaerit. Stallworth trans 34-million annos cete calvariam offendit, signans regionem notabilem inveniendi.

Stallworth fossilium in fundo annos colligebat sed numquam quisquam informationes de eis habuit. Placuit quaedam inventa ad biologiam suam adducere doctorem Drew Gentry, qui paleontologist est. Nobilitas statim agnovit unum e dentibus squantis se ostendit et cogitavit de origine sua cognoscere.

Villam aestatem invisebat nobilitas spe pervestigandi turpis dentes. Invenit tamen aliquid multo praestantius. In paucis horis, Nobilitas fragmenta ossis fossilibus detexit, quae eum ad plura magna ossa e solo emergentia perduxerunt. Ossa ceti notus est.

Nobilitas cum Stallwortho et paucis adiutoribus comitata maiorem Iunii et Iulii excisis reliquias consumpsit. Ossa ad lab paleontologiam retulerunt in Schola Mathiae Alabama et Scientia ulterioris studii.

Balaena dure pedum XX esse aestimatur et minor creditur cetoides Basilosaurus, statu Alabamae fossilis. Etiam ad zygorhiza referri potest, alia species ceti in civitatibus finitimis inventae.

Etsi solum cranium hucusque recepta est, consilia turmae ceteras balaenas in futuros annos effoderunt. Ob magnitudinem eius expectatur tres ad quattuor annos accipere ut creaturam plene excavat.

Iun Ebersole, director collectionum apud McWane Science Center, confirmavit calvariam balaenam circiter 34 miliones annorum. Inventio praebet pervestigationes pretiosas in vitam marinam in Alabama antiquam et momentum elucidat continuae explorationis et investigationis in campo paleontologiae.

