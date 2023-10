Mole Acoustic Resonators activare praecisam mensurae Acoustic Energy

Investigatores ex Universitate Harvardiana et Universitate Purdue elaboraverunt consilium ad regendum et praelegerunt vacationes silicones intra mole resonatores acousticos factos 4H carbide siliconis (SiC). Resonatores hi, qui fluctus acousticos amplificant vel emittunt, varias applicationes habent in RF telecommunicationum et quantumrum technologiarum. Sed accurate mensurans industriam acusticam in illis supra tempus conditam provocatio facta est. Investigatores consilium involvit frequentiis occupatis vel amplificatis defectibus resonatoris. Usi sunt machinam quae molem overtonam lateralem resonatorem acousticum (LOBAR), factum ex 4H SiC appellatum, ad demonstrandum vacantes silicon-acousticae imperium demonstrandum. Deduxerunt frequentiam analysin spectri et lecti optici usi sunt ad visualisandi modum resonantiae artificii. Mensuratio- nis incursivae non-permittit praecise characterizationem proprietatum acousticorum systematum microelectromechanicorum. Haec investigatio novas possibilitates aperit ad fabricandas certas et magnificas technas faciendis.

Source: Natura Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)