Argumentum intriguum emersit pro existentia noni planetae in systemate nostro solari, secundum studium in Acta Astronomica edita. Charta proprias orbes rerum in longinquo Kuiper Belt, regione discus-figuratas ultra Neptunum, quae est domus ad planetas nanas et objecta Trans-Neptuniana numerosa explorat (TNOs). Cum praevia affirmatio de existentia noni planetae in observationibus TNOs sicut Sedna, haec nova investigatio alium prospectum praebet.

Studium suggerit Sedna orbita valde eccentrica et elongata, iuxta orbium inclinatum aliarum TNOs, explicari potest per praesentiam planetae terrestris mediocri. Simulationes computatrales indicant hypotheticam hanc planetam 1.5-3 temporibus molem Terrae necessariam esse et 250-500 temporibus distantiam inter Terram et Solem positam esse. Orbita eius etiam in 30° plano systematis solaris inclinaretur, phaenomenon ad "Kuiper Belt Planet missionem".

Inventio planetae terrestris mediocris in systemate mundo externo altas implicationes haberet ad scientiam planetarum. Reaestimatio definitionis planetae requireret in potentia ad novum genus planetarum constituendum. Praeterea theoriae formationis systematis solaris et progressionis planetae recognitione egent.

Theoria probata est perquirendo botrum TNOs circiter 150 temporum inter Terram et Solem distantiam. Deprehensio talium objectorum esset evidentia pro existentia planetae noni. Etiam paucarum novarum inventio TNOs intellectum nostrum originum solaris systematis vertere potuit.

Demum, possibilitas noni planetae in nostro mundo solari praebet aditu iuvenilem ad ulteriorem explorationem et aestimationem cognitionis exterioris nostrae vicinitatis caelestis.

