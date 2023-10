Scientiae planetae diu intellexerunt Mercurium, planetae Soli proximum, super billiones annorum decrevisse. Novae investigationis in Natura Geoscientiae divulgata novas inspectionem praebet in fugae permanentis et activitatis geologicae planetae.

Interior Mercurius sensim refrigeratus est, unde eam in volumine contraheret. Quam ob rem superficies planetae "immissa vitia" evolvit ubi una area locorum adiacentibus terris impellitur, rugae similis in pomo senescente formatur. Scardes, vel kilometres ardui, in superficie Mercurii testimonium huius DECREMENTUM praebent.

Aetas superficiei Mercurii determinari potest computando densitatem craterum impulsum. Scaricae, satis antiquae, indicant se loco circiter 3 miliarda annorum fuisse. Restabat tamen quaestio utrum hae scarae hodie adhuc activae sint vel si movere desierint pridem.

Studium declaravit multas scarpas in geologice recentioribus temporibus movere continuatas, quamquam billions abhinc annis initiati sunt. Haec inventa est cum a Sen. discipulus animadvertit parvas fracturas quae "grabens" piggybacking in extentis superficiebus superioribus quibusdam scarps. Haec grabens suggerunt crustam flexam ad locorum adjacentium impulsum, causando superficiem ad resiliendum.

Grabens lineamenta relative parva sunt, minus 1km lata et minus 100 metra alta, significans iuniores structuras antiquas super quibus sedent. Ex aestimatione blurring ex ictum TOPIARIA, plures grabens aestimantur minus quam CCC miliones annorum esse, motus recentis suggerentes.

Studium notatum 48 cicatrices lobatas magnas cum grabens confirmatas et adiectis 244 scarps verisimilibus grabens. Hae Inventiones ulterius confirmabuntur per systema imaginativae missionis BepiColombo, missionem iuncturam Europae/Iaponicae ad Mercurium in 2026 orbitam positam.

Luna, quae refrigerationem et contractionem etiam expertus est, addito argumento recentis actionis geologicae praebet. Analysis motuum motuum quae a seismometris super lunae superficie relictae missiones ab Apolline scriptae sunt ostendit motus lunae circa cicatrices lobatas coacervatas esse. Detailed imagines superficiei Lunae ab orbita vestigia revelant factas per saxa procurrentis facies scarp, motusque recentes indicantes.

Dum BepiColombo missio notitias seismicas non praebet, eius singulae imagines vestigia saxorum revelare potuerunt quae recentium motuum in Mercurio velut additamenta indicia sunt. Investigatio haec praebet pervestigationes magni ponderis in actuositatis geologicis permanenti et detrectatione Mercurii, phisicis aptiorem intelligentiam evolutionis planetae per billions annos praebens.

