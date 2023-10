Mense Iulio 2022, NASA Iacobus Webb Spatium Telescopium (JWST) suo NIRCam (Camera-Near-Infrared) usus est ut imagines infraredas Iovis, maximae planetae in Systemate solari, attonitos caperet. In his imaginibus, phisici mirabilem inventionem fecerunt - gagates amnis in latitudinibus septentrionalibus proxime supra aequinoctialem Iovis et supra nubes eius cacumina. Hic rivus gagates supra 4,800 chiliometra (3,000 passuum) extendit, et velocitates per horam 515 chiliometrorum attingit (320 milia per hora), eo plus quam duplo velocius quam categoria 5 procellae in Terra.

Haec inopinata inventio miratur investigatores qui in tablino implicantur. Dr. Ricardo Hueso, auctor plumbeus et lector in Universitate patriae Vasconicae in Hispania, stuporem suum expressit, affirmans antehac turbationes obductos in aere Iovis nunc apparere notas claras quae una cum motu celeri planetae investigari possunt.

Velocitas altitudinis fluminis gagates effectui Coriolis attribuitur, qui facit corpora planetarum velocius in suis aequatoribus trahere. Dum Terra circiter mille millia per horam (1,600 passuum per hora) aequatore volvitur, Iuppiter aequator celeritates circiter 1,000 chiliometrorum per horae experitur (43,000 milia passuum per hora). Hae velocitates extremae rotationi Iovi spatium horarum 28,273 et 9 minutarum aequatoris conferunt et eveniunt in tempestatibus venti validi in magnis nubibus suis.

Investigationis turma in notitia ex JWST certavit ut altas altitudinum Iovis observaret, cum NASA Spatium Telescopium Hubble observationes altitudinum inferiorum providit. Ventorum celeritates in diversis altitudinibus analysando, quae vento forfice notae sunt, investigatores decreverunt celeritatem fluvii vi decrescere ut altitudo minuatur in atmosphaera Iovis. Aliquot milia passuum infra gagates rivus, velocitates ventorum in 362 chiliometrorum per horae mensuratae sunt (CCXXV milia per horam) et 225 chiliometrorum per horae (402 milia per horae).

Stratosphaera Iovis aequatorialis complexum adhuc iterabilem ventorum et temperaturarum exemplar ostendit. Dr. Leigh Fletcher, auctor studii et Professoris Scientiae Planetariae in Universitate Leicestriae, suggerit novos jet amnis huic oscillanti exemplari coniungi posse. Observationes futurae hanc theoriam probare adiuvabunt et lucem jet fluvii variabilitatem in annis venientibus illustrabunt.

Hoc primum not jet amnes observati sunt lovis. Primis 2010s, NASA Cassini navicularum similes activitatem supra gasi gigantis aequinoctialem detexisse, cum velocitatibus 523 chiliometrorum per horae aestimatis (325 milia per horae).

Prope fluvium gagates imagines a JWST captas etiam anulos Iovis languidos, septentrionales et meridionales auroras, ac duas minores lunas, Amaltheam et Adrasteam patefecit. Anuli Iovis ab NASA Voyager 1 spatii anno 1979 primum detecti sunt, et speculatum est eos ex meteoroideis impactibus in unam lunam Iovis formavisse. Similis Telluri, campus magnus Iouis, suos auroras generat, quae sunt 20,000 times fortior quam campus magneticus Telluris. Lunae Amaltheae et Adrastea anno 1892 et 1979 detectae sunt, respective et orbita in orbita Ionis, unius Lunae Galilaeae Iovis.

Iacobus Webb Spatium Telescopium perget ut novas informationes de Iovis attrahenti notis in annis futuris detegat. Docti avide anticipant futura inventa quae ad cognitionem nostram huius gasi gigantis conferent.

