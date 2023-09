Astronaut Frank Rubio, e Miami oriundus, ad maius miliarium positum est per longissimum spatium itineris in historia Americana astronauta factus. Cum de programmate NASA astronaut anno 2019 deducto, Rubio primum spatium itineris die 21 Septembris 2022. ingressus est, cum feria quinta, insignem 371 dierum spatio consumpsisset, praecedens recordum 355 dierum quos Mark Vande Hei tenuit. . Expeditio Rubionis commista provocationum et praemiorum, cum momenta motus et magnarum rerum professionalium.

In colloquio de Statione Spatii Internationalis, Rubio gratiam suam expressit quod suum officium et turmam in hac missione monumenti repraesentavit. Agnovit itineris difficultatem, sed etiam plenitudinem et gloriam attulit. Exspectatio primigenia Rubio pro semestre missione fuit, sed propter effluxum refrigeratum in navicula navi, normalis reditus in Terram factus est impossibilis. Quam ob rem procuratio spatii Russiae incretum navigium misit ut Rubio et duos cosmonauta recuperaret qui stationem spatii communicat.

In hac missione, Rubio varias machinas parietum usus est, in iis positivo manens, cum caris domum remittit, et subsidio bigae suae fretus. Quamvis provocationes emissae, Rubio credit semel missionem committere et intensam biennium disciplinae sustinere, sensum officii et responsabilitatis occupat.

Priusquam astronautam fieret, Rubio legatus colonellus in Exercitu US militavit et usu bellico milite et gubernatore magni usus est. Accedit, quod medicinae doctoratum tenet et ut medicus familiaris et chirurgus fugae certificatur.

Prospiciebat reditum in Terram, Rubio agnovit tempus futurum esse ut corpus gravitati aequipararet. Posset alicubi accipere a duobus ad sex menses ut mobilitatem normalem recuperaret et pondus commode ferre posset.

Gravissima momenta Rubionis in reditu suo circum se cum suis uniens revolvunt, tranquillitate sui diam gaudentes, ac nova sapida sapiunt. Iter eius praeclarum est inspirationi ad spatium futurum viatorum et effert dedicationes et sacrificia ab astronautis ad scientiarum profectum et explorationem.

