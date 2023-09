Ossa bene conservata Camptosaurus, affectuose Barry cognomento, proximo mense Lutetiae auctio erit. Dinosaurum in Wyoming, USA in 1990s deprehensum initio a paleontologo Barry James anno 2000 restitutum est, unde nomen eius. Nuper laboratorium Italicum zoic sceletum acquisivit et opus reparationis ulterioris implevit. 2.10 metra alta et 5 metra longum, Barry specimen eximie integrum est, cum 90% cranii et 80% altioris sceleti conservatur.

Secundum Deversorium Drouot praeconis Alexandre Giquello, perfectio Barry facit eam invenire rarissimam. Specimina dinosaurorum in mercatu artis rariores sunt, cum paucae tantum venditiones in toto anno fiunt. Revera, mense Aprili huius anni, sceletum gigantis Tyrannosaurus Rex compositum, ex tribus 293 diversis ossibus comprehensum, T- Rexs, $9.4 decies centena millia in auctione Tiguri vendita est. Hoc significat rem significantem ac valorem in talibus fossilibus collocatum.

Camptosaurus erat magna dinosaurus herbivorosus, qui exstitit per nuper Jurassicum usque ad tempora Cretacea primis. Cum Barry auctionem expectavit pretium usque ad 1.2 decies centena millia nummi ($1.98 decies centena millia), eius raritas et conservatio eximia ad suum valorem conferunt. Haec venditio occasionem praebet paleontologiae enthusiastae et collectores ut insignem partem historiae naturalis acquirant. Ossa publice coram auctione proponenda erunt, sino homines quorum interest mirari hoc miraculum CL-million annorum.

