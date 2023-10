NASA Cras Colossal Asteroid Accedens Terra

NASA arcte vigilantia accessus massive asteroidis notae 1998 HH49. Aestimatur magnitudinem aedificii in 600 pedibus esse, hoc asteroidum cras a Tellure volare positum est, die 17 Octobris. Cum artissimo accessu circiter 1.17 miliones chiliometrorum, NASA hoc asteroidem in potentia periculosum propter magnitudinem suam indicavit.

Ad Apollinem pertinens catervam asteroidum, quae sunt Terrae-transgressus et minas potentiales ponunt, 1998 HH49 primum observatum est die 28 Aprilis 1998. Iter erit ad velocitatem relativam 53,233 chiliometrorum per hora. Apollo classium asteroidum anno 2013 operam adeptus est cum meteor Chelyabinsk, ad hunc coetum pertinens, supra urbem Russiae Chelyabinsk explosa est, latissime laesiones et iniurias causans.

Ad aestimandum periculum impulsum et melius perspiciendum orbita horum prope Terrae asteroides, NASA utitur systema sophistica dicta Sentry II. Colligendis accuratis observationibus positionis asteroidis in caelo, notitia ad Centrum Minoris Planetæ relatum est, quod notitias illas in Centro pro Near-Earth Object Studies (CNEOS). CNEOS hac notitia utitur ad constituendum asteroidem maxime probabilem orbita circa Solem.

Vigilia II singulari algorithmo utitur ut missiones impulsus potentiales perpendat et opportuna puncta temere eligit in regione incerto ut eventus probabilis cognoscat humilis. NASA hoc permittit ad monitorem et asteroides ancipites potentia indagare et in summis summis cum necessariis agere.

Sicut tempestates solares et asteroides pergunt pericula ad planetae nostrae ponere, NASA sedula vigilantia et provecta systemata praebet notitias magnas ad custodiendum Terram ab impensibus potentialibus.

