Manipulus internationalis peritorum antiquos adamantes e fodinis in Brasilia et Africa Occidentali superaltimos enucleavit, novam lucem formationis, stabilizationis et motus supercontinentium illustravit. Hi adamantes, inter 650 et 450 miliones annos sub supercontinente Gondwana formati, pervestigationes pretiosas praebent in evolutione continentium primis vitae complexae in Terra.

Diamond, quae decies centena milia centena milia annorum formavit, informationes de pallio Telluris praebere potest. Una sunt ex paucis mineralibus quae supervivere possunt et notare antiquos cyclos creationis et interitus supercontinentium. Analysis harum adamantium super- plinarum patefecit processibus geologicis antea ignotis earumque munus in incremento supercontinentium sicut Gondwana.

Manipulus peritorum, a Dr. Suzette Timmerman ductus Universitatis Bern in Helvetia, adamantibus sub Gondwana profunde formatus est. Adamas formatas invenerunt cum supercontinens Polum Meridionalem inter 650 et 450 miliones annos obduxisset. Saxa exercitus adamantibus in formatione adamantino extulit facta est, subductam materiam palliati et adamantes transportans, efficaciter ad incrementum supercontinentis ab inferis conferens.

Circum 120 miliones annos abhinc Gondwana disrumpere coepit, inde in formatione oceanorum hodierni sicut Atlantici. Adamantes, inclusiones petrae hospitii portantes, in superficie Telluris delati sunt per violentas eruptiones volcanicae circiter 90 miliones annos. Hae eruptiones factae sunt in fragmentis continentibus Brasiliae et Africae occidentalis, quae olim pars Gondwana fuit.

Studium horum adamantium supertionum dedit perspicientia formationis ac stabilizationis continentium, tandem conferens ad primaevam evolutionem vitae in Terra. Intricata historia horum adamantium indicat eos perpendiculariter et transversaliter in Terram iter fecisse, formationem et evolutionem supercontinentis repetentes. Haec investigatio integram partem adamantium extollit ad incrementum ac motum continentium intelligendum.

Experimenta et analyses inclusionum adamantinae permanentes in Universitate Witwatersrand in Africa Australi, ubi nova isotope lab et methodologiae augentur. Investigatio intendit ad augendum intellectum nostrum quomodo continentes evolvendi et movendi, tum eorum momentum ad progressionem et sustentabilitatem vitae in Terra.

