Artis Tactus: Singula in Funebris Veterum Tabulae Aegyptiacae Novo Inventae

Investigatores ab CNRS, Universitate Sorbona, et Université Grenoble Alpes occultas singularia in picturis funebribus Aegyptiorum antiquorum detexerunt, illustrantes technicis artibus et exercitiis temporis. Collaborando operando cum Ministerio Aegyptio Antiquitatum et Universitatis Leodiensis, manipulus instrumentorum portabilium usus est in situ chemicae analysis et imaginandi, ostendens modificationes visas factas in productione artificum.

Tabulae pictae, quae ad circiter 1,400 et 1,200 aCn referebant, in monumentis Nakhtamonis et Mennae in Luxor inventae sunt. Per analysim suam inquisitores detexerunt quaedam picturarum elementa mutata vel tacta esse, quamvis nudo oculo imperceptibilia essent. Exempli gratia, mitram, monile, sceptrum in imagine Ramses II significantes emendationes habuerunt. Similiter brachium in scaena adorationis in sepulcro Mennae mutatam positionis et coloris subiit.

Haec inventa percipiunt perceptionem artem Aegyptiam antiquam valde formalem et rigidam fuisse. Investigatores proponunt has conversiones fieri vel ad instantiam legatorum vel propter visiones artificum evolventium. Usus instrumentorum portatilis, inter analysin chemicam, 3D reconstructiones digitales, photogrammetrias, et macrophotographiam, permisit turmam picturarum originalium colorem restituere et dynamicam intelligentiam harum magisteriorum exhibere.

Hoc studium solum initium investigationum inquisitionum in artem veterem Aegyptiacam designat. Futura eorum propositum est alias picturas resolvere in investigatione ulteriorum argumentorum artificii et identitatis artificiatorum veterum scriptorum aegyptiorum.

Inventiones huius investigationis in ephemeride PLOS PRIMA edita sunt.

Reference:

Mysteria in antiquis Aegyptiis picturis occultata e Necropoli Thebano ab in- situ XRF destinata observata sunt Philippus Martinez, Matthias Alfeld, Catharina Defeyt, Hishaam Elleithy, Helena Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Paulina Martinetto, David. Strivay, et Philippus Walter, 12 iulii 2023, PLOS PRIMUS.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647