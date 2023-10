Die 18 Octobris 1993, spatium pectinis Columbiae aggressus est STS-58 Spacelab Scientiarum Vita II (SLS-2) missionem. Haec missio intendebat ad intellegentiam accommodationis physiologicae ad spatium fugae per seriem experimentorum incisionis. Sodalis turba septem-STS-LVIII constabat Praefecto John E. Blaha, Gubernatori Richardo A. Searfoss, Payload Praefecto Dr. M. Rhea Seddon, Missio Specialista William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid et Martin J. Fettman Payload Dr.

Praecipuum propositum missionis erat studere cardiovasculares, pulmonales, regulatores, neurovestibulares et musculoskeletales ut perspiciantur in responsionibus physiologicis spatiis fugae. Per decursum quattuordecim dierum, nautae experimenta 14 fecerunt, cum octo ex iis quae astronautae in experimentis subiecta et sex reliquas mures laboratorios utentes involvebant.

Ad optimize scientiae reditum pro principalibus inquisitoribus, missionis originalis Spacelab-4, quae oversubscripta erat, in duas missiones divisa est. Haec STS-58 missio, ut altera pars, SLS-II nominata est. Prior missio-SLS-2 mense Iunio 1 facta est et involvit experimenta novem a septem-sembris cantavit.

Spatium pectinis Columbia ab Kennedy Centre Space in Florida levavit, XV launch in vita sua. Nauta in moduli Spacelab operata est, quae in stipendio sinus pectinis conscendit. Hic modulus ab Agency (ESA) Spatium Europaeum evectus fuerat et in missionibus superioribus quoque usus fuerat.

Experimenta in STS-58 sodales requirebant ad colligendas et resolvendas amplas notitias tam ante quam per missionem. Exempli gratia, Lucidus et Fettman catheters per brachii venas in corda eorum lina habebant ut effectum gravitatem in media pressione venarum centralium metirentur. Nautae etiam aptationem motoriam sensoriam studuerunt, adhibens testudine rotato punctis coloratis et sella rotata ut metiretur perceptionem astronautarum et reflexiones in gravitate ponderis.

Praeter experimenta scientifica, nautae in aliis actionibus versantur, sicut longam durationem Orbiter Programma Medical participans et cum hominibus in terra communicans per Experimentum Radiophonicum Amateur Radii. Occasionem quoque acceperunt plus quam 4,000 photographicas Terrae infra.

Super, missio STS-58 notabilis fuit miliarium in vita scientiarum investigationis in spatio deducta. Praebuit perspicientias in physiologica aptatione spatii ad fugam et viam patefecit ad futuras missiones et experimenta in hoc campo.

