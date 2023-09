In recenti studio in zoologico Acta Societatis Linnean divulgato, turma investigatorum internationalium insignem inventionem fecerunt in regione rurali São Gabrielis, Brasiliae australis. Fossilium reliquiarum speciei CCLXV milionum annorum biccai nomine Pampaphoneum detexerunt, quae erat maxima et formidolosissima rapax sui temporis ante dinosaurum ortum.

Fossile eximie bene conservatum est, inclusa cranio integra et ossei sceleti variis. Pampaphoneus pertinebat ad catervam therapsidum veterum dinocephalorum quae notae sunt, quae mediae erant animalia magna amplitudo cum speciebus carnivorae et herbivorae mixto. Hae crassitudines cranii ossa habebant, unde nomen, quod "terribile caput" Graece vertit. Dum praecipue in Africa Australi et Russia inveniebantur, Pampaphoneus biccai sola species eius generis in Brasilia nota est.

Fossilis Pampaphonei inventio pretiosas perceptiones praebet in oecosystematibus terrestribus, quae paulo ante maximam molem exstinctionis in historia Telluris exstiterunt. Investigatores putant hanc creaturam formidabilem, dentibus caninis acutis et morsu valido, simile munus oecologicum cum felibus magnis modernis egisse. Potuit capere et devorare parvam ad mediocrem praedam, evidentibus argumentis quod ossa etiam rodere possent, sicut hyenae hodiernae hodiernae moribus.

Novum specimen est alterum Pampaphoneum cranii semper in America Meridiana repertum, et maius est quam primum, inauditam scientiam de morphologia eius offerens. Re vera, evidentia est innuere etiam homines ampliores existentiam, sicut fragmentum ossis maxillæ pertinentis in potentia tertiae Pampaphonei individui etiam repertum.

Investigatores aestimant maximum Pampaphoneum homines in longitudine ad tria metra metiri potuisse et circa 400kg pensari. Haec carnivora prehistorica suum domicilium cum aliis animalibus communicavit, ut parva dicynodont Rastodon et gigas amphibian Konzhukovia, perceptivum in potentia paleontologica regionis Pampae.

Fossile Pampaphonei biccai mentem nostram diversitatis et significationis vitae prehistoricae in America Meridiana dilatat, lucem vetusto mundo illustrans, qui decies centena milia annorum ante regnum dinosaurus fuit.

