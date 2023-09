5 Asteroides Terrae Accedens: Magnitudo, Celeritas, Distantia Details Revelata

NASA quinque asteroides notavit quae nunc ad Terram colliduntur et proximis accessionibus proximis diebus appropinquabunt. Hae asteroides magnitudine et velocitate variant, altero tantum fere tantundem quam aedificium. Hic sunt key singula de singulis illis spatiis saxa.

Asteroid 2023 SN1: Hoc asteroidum cum latitudine 15 pedum nunc iter versus Terram est et proxime praeteribit die Septembris 20. Procedit ad celeritatem 58,306 chiliometrorum per horas. Proximus accessus huius asteroidis iustus erit 332,000 chiliometrorum, quod etiam propinquior est quam distantia ad Lunam.

Asteroid 2023 RP9: Cum latitudine circiter 90 pedum, Asteroid 2023 RP9 Terram quoque petit et proximam accessionem habebit die Septembris 20. Mira celeritate movetur 47,678 chiliometrorum per horae et Terram solum 881,000 chiliometrorum desidero.

Reliquae tres asteroides non singillatim in articulo primo descriptae sunt, sed similes notas habere solent secundum magnitudinem, celeritatem et propinquitatem ad Terram.

Propinqui accessus asteroides memoriam faciunt assiduae vigilantiae quae requiruntur in vigilantia spatiis obiectis quae facultas accedendi cum nostro planeta appropinquat. NASA et aliae institutiones spatii circa mundum continenter asteroidas indagant et corpora caelestia alia ut mane deprehendantur et potentiale mitigentur consilia, si necesse sit.

Gravis est notare quod, dum asteroides hae relative propinquas Telluri propinquas faciunt, nunc nulla causa est curae, quod trajectoria computata nullam significant collisionem comminationem. Haec certamina praestantem opportunitatem praebent scientiis ad haec spatia spatia scopulis propensis et ad intelligentiam nostram compositionis et agendi rationem emendandam.

