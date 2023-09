Pulchritudo Veneris, Lunae, Regulus in Caelo Matutino

Hoc mane, caeli spectatores ad attonitum spectaculum tractati sunt sicut Venus, luna lunata, et Regulus stella in oriente sole ante solis ortum. Venus et Saturnus sunt etiam in oppositione, significationes sunt in caelo 180° separatae. Sed dum Venus satis clara est per obductos prope horizontem lucere, Saturni visio vehementer afficitur.

Venus, regina caeli matutini, circiter XXX° super horizontem fulget, omnia corpora stellata in caelo praefulgida. Facile falli potest, quia in scapha luminum ob splendorem suum. Regulus, stella in Leone clarissima, est 30° ad sinistram Veneris superne. Hoc mane, luna 2.4% illuminata est et apparuit 16° ad sinistram Veneris superne. Terrestria, lux solis, quae e Telluris oceanis, nubibus, terraque relucet, noctis partem lunae leniter illustravit.

Haec Veneris, Lunae, Reguli conventa creberrima sunt in venturis annis. 2024 in circulo 2.6° diametro vespertino caelo aptabuntur. Die 5 Augusti illius anni, Venus minor quam 5° super horizontem triginta minuta post solis occasum erit.

Anno 2025, die 19 Septembris, tria corpora caelestia in circulum tantum 1.3° diametro aptabunt, aspectum exanimantes creans. Sequenti anno, die 16 mensis Iulii, in circulum 7.8° coaptentur, ultra campum prospectus binocularium extendentes.

In caelo vespertino Mars non apparet, cum Saturnus in caelo meridiano circiter horae post solis occasum apparet. Iuppiter circiter 68 minuta post noctem oritur et in oriente septentrione circa horam circiter post conspici potest.

Semper tractamus has coetus coelestes videre ac admoneri de pulchritudine et magnitudine universitatis nostrae.

