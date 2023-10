NASA phisici asteroides sedulo vestiuntur et studentes, eorumque conatus ad progressionem corruptorem perduxerunt. Hodie, Kalendis Octobribus 21, asteroisis notus 2023 UR2023 profectus est ut proxime accedat ad Terram. Asteroides, CXX pedum in diametro metiens, intra spatium circiter 1 chiliometrorum ad Terram veniet. Cum hoc longe in hominum terminis videatur, in regione spatii, propinquitas propinquitatis censetur.

Astronomi primi observaverunt Asteroid 2023, UR1 die 17 Octobris 2023, paucis diebus ante proxime accedunt. Novissima observatio die 19. Octobris facta est. Ad Apollinem pertinet coetus asteroidum, qui notus est ob orbitas Terrae-transitu. Notatu dignum est hunc asteroidem tam magnum esse quam aircraft.

NASA Centrum pro Near-Earth Object Studium (CNEOS) vigilantia asteroidis trajectoriae fuit ac singularia de adventu suo crucialit providens. Asteroides Terram praeteritam zoom reddet in insigni velocitate 29,557 chiliometrorum per horae.

NASA asteroides continuae nisus tracking necessaria sunt ad intelligendas has cosmicos saxa et pericula potentiales mitigandos. Spatium procurationis amplis telescopiis et observationibus provectis utetur, ut NEOWISE, ALMA, PAN-STARRS1, et Catalina Sky Survey.

Praeter asteroides vigilantes, NASA etiam suam Luciam spatii asteroidem volantem inaugu- ratus die 1 Novembris. Primum scopus spatii asteroides Dinkinesh est, qui sub dimidio miliare latitudinis mensurat et in asteroideo cingulo inter Martem et Iovem sita est. Lucia navicula sideralis est in missione XII annorum et consilia ad X asteroidas visitandas, inter asteroides Troianas in orbita Iovis. Pro asteroides orbitae, Lucia flybys ad notitias pretiosas colligendas faciet.

NASA dedicationis asteroides sequi, studendi et explorandi pergit ut pervestigationes pretiosas in his caelestibus rebus praebeant et adiuvat ut nostrae telluris salutem curet.

