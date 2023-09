Blue Origin 's New Shepard Suborbital Vehiculum funditus per annum

Vehiculum suborbitale suborbitale Novum Shepard Blue originis iam ultra annum fundatum est cum eius ultimae molis mense Septembri 2022. In illa launch, vehiculum reusable primi gradus cursus problema experti sunt et ingruunt, dum capsula suum subitis evasionem systematis explicavit et in tuto appulit. cum omnibus pertinentiis suis in integrum. Investigatio a Caeruleo Origine deducta patefecit Collum in primo stadio BE-3PM machinam defectum thermo-structuralis passum, ducens ad misalignitatem impulsus et praematura missionis terminationem.

Mense Martio, Origin Blue Origin denuntiavit emendas mensuras exsequentes, quae inclusa sunt mutationes designandi in cubiculi combustionis et parametri operandi ad molem COLLUM et ad quaestiones calidi series temperaturas compellendi. Societas suam spem reddendi mox fugae expressit ac re- mittendo easdem decem 36 investigationis payloads. Tamen 5.5 menses post renovationem fuit, et Nova Shepard adhuc tollendum est.

Dum Blue Origin notas updates in Novi Shepard statui vel timelines reditus ad fugam non comparavit, competitor eius praecipuus, Virgo Galacticus, quattuor missiones vectores feliciter utens suo VSS spatio plano hoc tempore unitatem intulit. Virgo Galactica nunc octo missiones spatii nautarum habet, duae plus quam origo caerulea. Quamvis utraque societas contendat ut clientibus brevem diuturnitatem experientiae ponderis et conspectum Terrae ab spatio, VSS Unitas in orbita manet ob signanter diuturniorem spatium 60 ad 90 minuta, comparatum ad 10 ad 12 minuta Novi Shepard.

Blue Origin manet creditum quaestiones technicas cum Nova Shepard resolvere et quam primum in fugam reverti. Diuturna spatia volatus Virginum Galacticorum eis dare possunt ora competitive in suborbitali spatii voluptuaria similesve foro quaerentibus ampliorem experientiam ultra fines atmosphaerae Telluris.

definitiones:

- Vehiculum suborbitale: Navigium ad spatium destinatur sed stabili orbitam circa Terram non attingit.

– Reusable cursus primi gradus: Rudimentum erucae quod maxime praebet impulsum in launchendo et reparari et reddi potest pro missionibus subsequentibus.

-- Anomalia: Deviatio a moribus expectatis vel normalibus.

– BE-3PM engine: machina usus est in primo gradu originis Blue Blue Vehiculum novum Shepard.

Fontes: Blue Origin, Virgin Galactic