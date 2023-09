Scientists Generate Electron Pulsus duratione Quinque Attoseconds

Scientistae ex Universitate Konstanz fundamento methodo utens luce femto secunda elaboraverunt ad pulsum electronicum generandi cum duratione circa quinque attoseconds. Haec consecutio altiorem temporis resolutionem praebet quam fluctus luces et novas possibilitates aperit ad phaenomena ultrafast servanda, sicut motus nuclei.

Processus politici et solidi, sicut et motus nuclei, accidere possunt incredibiliter breves temporis tabulae, sicut femto-secundo vel attoseconds. Ad signa attosecundae durationis perficienda, viri docti in Universitate Konstanz novum usum experimentalem adhibent. Paria femtoseconda lucis usae sunt ex laser micare ad electronicas pulsus brevissimas in libero spatio trabes generandi.

Secus undae levis, quae incapaces sunt ad tam excelsum tempus resolutionem obtinendam, propter longiores oscillationis periodos, electrons solutionem praebent. Per imbricatis electrons co-propagantibus cum cristis opticis et canalibus eiusdem velocitatis, phisici seriem electronicorum pulsus generaverunt utentes quae vis ponderomotiva nota est.

Duratio temporalis horum electronicorum pulsus circiter quinque attoseconds metiebatur. Investigatores etiam invenerunt pulsus electronicos magnam distributionem velocitatis habuisse propter validam retardationem et accelerationem expertam in compressione. Distributio haec in mille passibus velocitatis consistit, quatenus effectus interventus ex superpositione electronicorum temporalium in seipso consequitur.

Hoc factum significantes implicationes habet pro experimentis quantis mechanicis, praecipue quae ad commercium electronicorum et lucis pertinentium. Praeterea, experimentale paroeciale potentialem ad futuram inquisitionem in variis campis praebet. Exempli gratia, adhiberi potest ad considerandas effectus duarum brevium pulsuum in materia, cum primo pulsu excitato mutationem et secundum pulsum ad observationem adhibendam, sicut camerae mico.

Super, haec investigatio maiorem progressionem repraesentat in campo phaenomenorum ultrafastinorum et potentiam habet ad intellectum nostrum varios processuum, etiam nuclei motus convertendos.

Source: Natura Physica

DOI: 10.1038/s41567-023-02092-6