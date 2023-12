Nova Study Reveals Early Birds Share DNA cum Neanderthals

Recens studium ab Universitate Californiae in San Francisco gestum mirum nexum invenit inter homines modernos, qui primos aves sunt et maiores nostros extinctos, Neanderthali. Database cum notitia genetica, sanitate, et vivendi ratione utens ex dimidia decies centena millia hominum, investigatores comparaverunt genes pertinentia cum DNA ex Neanderthals et Denisovans.

Evenit ut singuli qui easdem variantes geneticae geneticae primo-resurgentes ferunt ac Neanderthals etiam anteferrem mane experrecti renuntiaverunt. Tony Capra, geneticus evolutionarius in Universitate Californiae, explicat: "Multas variantes Neanderthalensis invenimus constanter cum propensione ad mane hominem esse." Hae variantes geneticae verisimile adiuverunt maiores nostros in latitudinibus altioribus Europae septentrionalibus ad vitam accommodatam.

Sed mane ipsum non commodo. Iuxta Capra, variantes geneticae indicant horologium internum citius, quod melius potest accommodare ad mutationes graduum levium in diversis temporibus. In locis variis diei horis, flexibile corpus horologii ad superstitem salutare est.

Studium etiam in lucem ponit differentias geneticae inter homines priscos et modernos. Cum sequentia genome Neanderthalensis in 2010, docti studuerunt quomodo nostra DNA ab illa maiorum nostrorum differt. Accedit, Neanderthal DNA munus in quibusdam condicionibus sanitatis agere inventum est, ut parva infectio in cursu Covid-19 et nexus cum morbo Dupuytren's inventa est.

Dum Neanderthals circiter 40,000 annos disparuit, legatum geneticum eorum in multis modernis hominibus vivit. Hoc novum studium in communi DNA perspicientia plura praebet et modos quos maiores nostri lineamenta conformaverunt qui hodie sumus. Quare, si prima avis es, genes Neanderthalensis tibi gratias agere potes quod te oriatur et mane singulis luceat.