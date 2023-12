MIT Haystack Observatorium Philippum J. Erickson novum moderatorem suum, efficacem diem 1 Ianuarii 2024 constituit, succedens Colin J. Lonsdale. Maria Zuber, MIT praeses inquisitionis, fiduciam in constitutione Erickson expressit, dicens se scientem radiophonicum et indagatorem peractum esse cum forti instrumento ductus in communitate Haystack.

In anno 1961 constitutum est ut pars MIT Lincoln Laboratorium et statum independentem obtinens in anno 1970, MIT Haystack Observatorium est centrum investigationis interdisciplinaris in technologia explicando pro applicationibus radiophonicis technicis et pervestigandis structurae universitatis. Missio speculatoria ad scientifica intellegentiae spatium ambitus Telluris progressum pertinet et ad educationem futurorum scientiarum et fabrum conducens.

Erickson, qui Haystack anno 1995 coniunxit, doctoratum tenet in spatio plasmatis physicae ab Universitate Cornell. Pluribus annis varias functiones intra ordinationem assumpsit, incluso capite coetus scientiarum atmosphaerica et geospace, director adiutor et director socia. Plures incepta adducit et co-ordinatas Haystack institutorias et publicas programmata et progressus investigationis studentium incepit.

Prospectus futurorum, Erickson inculcat MIT Haystack Observatorium MIT in scientia radiophonica innovare pergere. Investigationes speculatoriae spatia variarum regionum, ex investigatione in atmosphaera superiori Telluris explorandi systema solareum, stellas, galaxies et universum mane. Erickson excitatur ad collaborandum cum baculo ingenioso et investigationibus in his locis dilatandis, studium cognitionis humanitatis promovendo.

Primae utilitates Erickson iacent in campo scientiae geospace, cum focus in physicis et dynamicis terrae atmosphaerae superioris et magnetosphaerae circumjacentis. Committitur etiam ad dimicationem communitariam fovendam et inservit sodalitati coetus nationalis et internationalis, qui in remoto sensu radiophonicis agitatur.

Colin Lonsdale director Haystack supra 15 annos prosecutus est et transitus in partes scientificae inquisitionis principalis. Lonsdale, peritiae suae radiophonicae astronomiae notus, operam dabit ad investigationem galaxiarum activarum, emissionum solarium, et radio- rum scientiae radiophonicae missionis.

Nominatio Philippi J. Erickson tamquam directoris expectatur ut continuam felicitatem et incrementum MIT Haystack Observatorii MIT Haystack sub suo ductu, secundum Colin Lonsdale.