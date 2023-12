New Study Reveals Diverse Diet of Early Humans in the Middle Paleolithic Period

Recens studium ab inquisitoribus a Centre Senckenberg gestum pro Evolutione Humana et Palaeoenvironment (SHEP) in Universitate Tübingen illustravit habitum alimentorum antiquorum hominum tempore Medio Paleolithico. Praeter principia, studium invenit antiqui homines plus varia victu quam antea putaverunt.

Per analysim situs in Zagros Montes in Irania, investigatores testimonium de consummatione amplis animalium animalium invenerunt. Inter 81,000 ad 45,000 annos, loci hominins in hoc situ reperti sunt ungulates consumpsisse, inclusis mammalibus ungulatis, ut sues, cervos, boves, equos et elephantos. Accedit inventio, consumptio testudinum, avium, mammalium carnivorae, ac etiam piscium, quae tamen multo largius consumuntur.

Hae inventiones notionem provocant quam veteres homines imprimis sumptione ungulatum innitebantur. Studio suggerit victu horum hominum magis diversum fuisse, similem puritate alimentorum Neanderthali et cognatorum in aliis regionibus.

Montes Zagros in Irania magnam vim habent ad studium evolutionis humanae in Asia Australi per Mediam periodum Paleolithicam. Montes, cum insigni diversitate et heterogenea topographia environmental, pervestigationes pretiosas praebent in vitas hominum veterum.

Dum antea archaeologicum e regione maxime in ungulatas feruntur, investigatores in Ghar-e Boof situs mammalium carnivorarum et testudines eruta evidentia, nostram puritatem electionum horum antiquorum homininm expandentes, intellectum.

Studium etiam demonstravit testudines esse partem victus eorum. Investigatores detexerunt reliquias variarum avium specierum et fossilium carnivorum, incluso magna catis praedatoriae, fortasse pardi et vulpis rubrae. Testudines in conchis suis tostas verisimiliter esse concluserunt quae notis adustis in exterioribus eorum inventis erant.

Inventiones haec indicant homines antiqui temporis in regione Media Paleolithica in regione Zagros varias venationis mores habuisse, similes inventis in aliis Eurasiae partibus praevisos. Studium intricata dietas maiorum effert ac necessitatem inducit pervestigationis continuae ut ulteriores perceptiones in evolutione humana detegat.

Frequenter Interrogata De Quaestiones (FAQ)

Q: Quid est medium tempus Paleolithic?

Medius periodus Paleolithic refertur ad tempus temporis in praehistoria humana, quae ab ante 250,000 ad 30,000 annos duravit. Proprium est usus instrumentorum lanse et usus late ignis.

Q: Quid recens studium de victu hominum antiquorum in Medio Palaeolithico periodo revelavit?

Studium invenit primos homines in periodo Medio Paleolithic plus variam diaetam habuisse quam ante assumptam. Non solum ungulates, sed etiam testudines, aves, mammalia carnivora consumunt, ac etiam interdum pisces.

Q: Cur regionem Zagros Montes significant studio evolutionis humanae?

Montes Zagros in Irania cardo geographici clavis censentur pro studio evolutionis humanae in Asia Australi per Mediam periodum Paleolithicam. Montes magnam varietatem et complexum locorum ambitum praebent, magni pretii perspicientia vitam hominum antiquorum praebentes.

Q: Quid de animalibus quae mane homines in regione Zagros consumpsit?

Studium patefecit, quod veteres homines in regione Zagros ungulates consumpserunt ut sues, cervos, boves, equos et elephantos. Item testudines, aves, mammalia carnivora consumunt, et pisces nonnunquam.

Q: Quomodo testudines ab antiquis hominibus consumptae sunt?

Ex notis adurentibus in testudine fossilia inventa, investigatores contulerunt testudines in conchis suis assari antequam comederentur.

Q: Quid hoc studium suggerit de moribus hominum veterum venandi in Medio Palaeolithic periodo?

Studium insinuat mores hominum veterum venationum in Media Paleolithica periodo in regione Zagros magis diversa fuisse quam antea. Variam plus habebant victu similes inventionibus in aliis Eurasiae partibus.