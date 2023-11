Жаңы класстагы курал-жарактар ​​жана курал-жарактар: ноябрь соода постунун жаңыртуусу

Сүйүктүү онлайн оюнуңузда монах, согушкер же жоокер каарманыңызды өркүндөтүүнү издеп жатасызбы? Ооба, сен ийгиликке жетесиң! Бул айдагы Trading Post сунуштары бул үч класс үчүн жаңы класстагы курал-жарак топтомдорун жана курал топтомдорун камтыйт. Жана ушул айдын жаңыртуусунун өзгөчөлүгү - бул Арсенал: Космикалык курал кэш - бул дүйнөдөн чыккан күчтүү жана сыйкырдуу куралдардын жыйнагы.

Бардык акыркы нерселерди текшерүү үчүн, Stormwind шаарындагы Мэдж районунун сыртындагы T&W (Тауни жана Уайлдер) же Оргриммардагы Grommash Hold жанындагы Zen'shiri соода постуна барыңыз. Бизге ишениңиз, аларда бар нерсени колдон чыгаргыңыз келбейт.

Жаңы курал-жарактардан жана курал-жарактардан тышкары, оюнчулар жаңы иш-аракеттер аркылуу алардын активдүүлүгүн табууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул иш-чаралар айдын аягына бир жума калганда башталып, сизге катышууга жана сыйлыктарды алууга жетиштүү убакыт берет.

Ноябрь үчүн кампада эмне бар экенин кыскача карап көрөлү:

Класстагы курал-жарак топтомдору жана курал топтомдору

Монах:

- Байкоочу колдонмосу (баш, ийин, бел)

– Поссессед вообщение Арсенал (Possessed Watcher Fan, Possessed Watcher Bloom, Possessed Watcher Keg)

Сөөкчү:

- Жагымдуу чакыруу зергери (баш, ийин, бел)

– Жагымдуу чакырыктын инструменттери (Caduceus of the Alluring Call, Effigy of the Alluring Call, Flayer of the Alluring Call)

Жоокер:

– Жапайы чемпиондун трофейлери (баш, ийин, бел)

– Жапайы чемпиондун агрессиясы (Жапайы чемпиондун ичеги-карын түшүрүүчүсү, жапайы чемпиондун тикенеги, жапайы чемпиондун Гладиусу)

Жана бул баары эмес! Соода посту ошондой эле оюнуңузду өркүндөтүү үчүн миниптерди, үй жаныбарларын, оюнчуктарды жана башкаларды сунуштайт. Ошентип, бул фантастикалык жаңы толуктоолор менен эпикалык укмуштуу окуяга даярданыңыз.

FAQ:

С: Жаңы класстагы курал-жарак топтомдорун жана курал топтомдорун кайдан тапсам болот?

A: Stormwindдеги Mage районунун сыртындагы T&Wга же Оргриммардагы Grommash Holdдун жанындагы Zen'shiri соода постуна барыңыз.

С: Мен жаңы иш-аракеттер менен өзүмдүн иш-аракеттер тилкеме жете аламбы?

Ж: Ооба, жаңы иш-чаралар сизге активдүүлүк тилкеңизди кууп чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул иш-чаралар айдын аягына бир жума калганда башталат.

С: Соода постунда дагы кандай заттар бар?

Ж: Класстагы курал-жарак топтомдорунан жана курал-жарак топтомдорунан тышкары, Соода посту оюнуңузду өркүндөтүү үчүн монтаждарды, үй жаныбарларын, оюнчуктарды жана башкаларды сунуштайт.