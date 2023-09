Orange Pi Orange Pi Zero 2W киргизет: Raspberry Pi Zero 2 Вт үчүн кубаттуу альтернатива

Orange Pi өзүнүн эң акыркы сунушун ачты, Orange Pi Zero 2W, ал атаандаштарына салыштырмалуу жакшыртылган аткарууну жана эс тутумун жогорулатууну убада кылат. Orange Pi Zero 2W Allwinner H618 төрт ядролуу Cortex-A53 процессору менен жабдылган, бул аны сыналгы кутулары, акылдуу экранды чыгаруу түзмөктөрү, акылдуу үйлөр, акылдуу шлюздар жана нерселердин интернети сыяктуу бир катар тиркемелер үчүн ишенимдүү тандоо болуп саналат. (IoT).

Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2 Вттан шыктандырат, ал 2021-жылдын октябрь айында Raspberry Pi Zeroнун жогорку натыйжалуу мураскери катары чыгарылган. Raspberry кесиптешине окшоп, Orange Pi Zero 2W төрт ядролуу Arm Cortex-A53 процессоруна ээ, бирок 1.5 ГГц чейин саат ылдамдыгын сунуштайт, бул Raspberry Pi Zero 50 Вттан 2% ылдамыраак. Кошумчалай кетсек, ал OpenGL ES 31, OpenCL 2 жана Vulkan 3.2 колдогон Arm Mali G2.0-MP1.1 графикалык процессоруна ээ.

Orange Pi Zero 2W негизги артыкчылыгы - анын эс тутумунун сыйымдуулугу. Колдонуучулар 1 ГБ, 1.5 ГБ, 2 ГБ же 4 ГБ оперативдүү эстутумдун арасынан тандай алышат, бул Raspberry Pi Zero 2Wте жеткиликтүү болгон минималдуудан эки эсеге жана максималдуу сегиз эсеге чейин. Такта ошондой эле 16 МБ SPI флеш эс тутумун жана негизги сактоо үчүн microSD слотун камтыйт.

Orange Pi Zero 2Wтин негизги өзгөчөлүктөрүнө 2.0k4 колдоосу менен мини-HDMI 60 порту, эки USB 2.0 Type-C порту (бири кубат үчүн жана бири түзмөктөр үчүн) жана толтурулбаган 40 пин GPIO аталышы кирет. Ал ошондой эле Wi-Fi 5 жана Bluetooth 5.0/BLE байланышын камтыйт.

Кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча, Orange Pi Zero 2W эки USB 24 тилкесин, 2.0/10 Ethernet туташуусун, аналогдук аудио жана видео колдоону, инфракызыл кабылдагычты жана кубат жана колдонуучу үчүн туташууну камтыган ыңгайлаштырылган 100 пиндик кеңейтүү интерфейсин камсыз кылат. - аныкталган баскычтар. Raspberry Pi Zero 2 Вт сыяктуу Camera Serial Interface (CSI) туташтыргычы жок болсо да, Orange Pi камераны колдоо үчүн альтернатива катары USB 2.0 туташуусун сунуштайт.

Программанын шайкештигине Android 12, Debian 11 жана 12, Ubuntu 20.04 жана 22.04, ошондой эле компаниянын өзүнүн Arch Linux негизиндеги Orange Pi OS кирет.

Orange Pi Zero 2W Orange Piдин AliExpress дүкөнүнөн сатып алса болот, баасы 12.90 ГБ оперативдүү эс тутуму үчүн 1 доллардан 23 ГБ варианты үчүн 4 долларга чейин. Кошумчалай кетсек, аналогдук аудиосу бар кеңейтүү тактасын, толук өлчөмдөгү USB 2.0 портторун, Ethernet портун, баскычтарды жана инфракызыл ресиверди камтыган таңгактар ​​жеткирүү чыгымдарын эсепке албаганда 17.80 доллардан башталат.

Жалпысынан алганда, Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2 Вт үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү альтернатива болуп саналат, ал жакшыртылган аткарууну, кенен эстутум параметрлерин жана ар түрдүү туташуу функцияларын сунуштайт, бул аны ар кандай IoT жана акылдуу үй тиркемелери үчүн ылайыктуу тандоо болуп саналат.

булагы:

– Orange Pi

– AliExpress