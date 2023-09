Ысык абаны ичүүчү сууга айландыруу: Суу жыйноодогу жаңы жетишкендик

By

Остиндеги Техас университетинин изилдөөчүлөрү суу жетишсиздигин чечүү жолун түзүү аракетинде олуттуу ийгиликтерге жетишти. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган акыркы изилдөөлөрүндө алар күндүн энергиясын гана колдонуп, ысык абадан ичүүчү таза сууну алууга жөндөмдүү молекулалык инженериялуу гидрогельди ойлоп табышты.

Гидрогел 104 градуска чейин температурада да атмосферадан сууну тез жана эффективдүү алып чыгууга мүмкүндүк берет, бул ашыкча ысыган жана таза сууга мүмкүнчүлүгү чектелген аймактарга ылайыктуу. Бул технологиянын жардамы менен адамдар кошумча энергия керектөөнү талап кылбастан, жөн гана аппаратты сыртка коюу менен сууну ала алышат.

Гидрогел нымдуулуктун деңгээлине жараша бир килограмм гел материалына 3.5 килограммдан 7 килограммга чейин суу чыгара алат. Бул изилдөөнүн өзгөчөлүгү - гидрогелдин микрогелдерге ыңгайлашуусу, бул сууну кармоонун жана чыгаруунун ылдамдыгын жана натыйжалуулугун бир топ жогорулатат. Гидрогелди микро-өлчөмдүү бөлүкчөлөргө айландыруу менен изилдөөчүлөр бир нече суткалык цикл аркылуу суунун өндүрүшүн кыйла көбөйтө турган жогорку эффективдүү сорбентти иштеп чыгышты.

Технологияны кеңейтүү кийинки маанилүү кадам болуп саналат. Окумуштуулар өз жыйынтыктарын дүйнө жүзү боюнча колдонууга боло турган таза ичүүчү сууну түзүү үчүн арзан, көчмө чечимге айландырууну көздөшүүдө. Бул өнүгүү калктын дээрлик 60% бул көйгөйгө туш болгон Эфиопиядагыдай таза сууга негизги мүмкүнчүлүгү жок калктын жашоосун өзгөртүшү мүмкүн.

Технологиянын келечектеги пландары эффективдүүлүктү мындан ары жогорулатуу үчүн микрогелдердин инженериясын оптималдаштырууну камтыйт. Окумуштуулар ошондой эле өндүрүштүк чыгымдарды азайтуу үчүн органикалык материалдарды колдонууну изилдеп жатышат. Бирок, сорбент өндүрүшүн масштабдоодо жана продукциянын туруктуулугун камсыз кылууда кыйынчылыктар сакталып калууда. Кошумчалай кетсек, ар кандай тиркеме сценарийлери үчүн аппараттын көчмө версияларын түзүү аракеттери жүрүп жатат.

Бул жылыш суунун тартыштыгынан жапа чеккен аймактар ​​үчүн үмүт чырагы болуп бере алат. Күн энергиясын колдонуу менен ысык абаны ичүүчү сууга айландыруу мүмкүнчүлүгү бизди дүйнө жүзү боюнча суу тартыштыгын жеңилдете турган туруктуу чечимге бир кадам жакындатат.

