Publisher Aniplex Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase аттуу жаңы үстөл оюн стилиндеги оюнду жарыялады! Saikyou Taishi! Nintendo Switch үчүн. 2024-жылы чыга турган бул оюн абдан популярдуу аниме жана манга Demon Slayer сериясына негизделген. Бирок, учурда ал Японияда гана жеткиликтүү болот.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! франшизанын биринчи видео оюн адаптациясын, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, ал 2021-жылы башталган жана Nintendo Switch'ке 2022-жылы келген. Mezase жөнүндө толук маалымат! Saikyou Taishi! Учурда чектелген, кулактандыруу трейлери жана Demon Slayer расмий веб-сайты оюнчулар эмнени күтө аларын сунуштайт.

Мурунку согуш оюнунан айырмаланып, Mezase! Saikyou Taishi! Популярдуу Mario Party сериясынан илхам алып, үстөл оюнуна окшош тажрыйбага көбүрөөк көңүл бурган окшойт. Оюндун конкреттүү механикасы ачыла элек болсо да, Demon Slayerдин күйөрмандары жакшы кабыл алынган мушташ оюнуна окшош иммерсивдүү жана кызыктуу тажрыйбаны күтө алышат.

Батыштык релиз тастыктала элек болсо да, Япониядан тышкары күйөрмандар да Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase менен ыракаттануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат деген үмүт бар! Saikyou Taishi!. Demon Slayer энтузиасттары оюнга болгон толкунданууларын жана күтүүлөрүн комментарийлерде бөлүшө алышат.

