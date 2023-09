Apple Arcade: Жеткиликтүү оюндар жана акыркы релиздер боюнча комплекстүү колдонмо

By

Apple Arcade, Apple компаниясынын жазылууга негизделген оюн кызматы, ишке киргизилгенден бери өзүнүн оюндар китепканасын тез эле өстүрдү. Башында 100гө жакын наамдар жана азыр 200дөн ашык оюндар бар Apple Arcade iPhone, iPad, iPod touch, Mac жана Apple TV үчүн ар түрдүү оюндарды сунуштайт.

Акыркы оюндарды изилдөө жана жүктөп алуу үчүн колдонуучулар Колдонмолор дүкөнүндөгү аркада өтмөгүнө баш багып, ылдый карай сыдырып, "Бардык оюндарды көрүү" дегенди тандай алышат. Эң жаңы релиздер адатта барактын жогору жагында келтирилет.

Apple Arcade'деги эң акыркы чыгарылыш - My Talking Angel 2+, My Talking Tom франшизасынын жаратуучуларынан чыккан популярдуу виртуалдык үй жаныбарлары оюну. Бул оюнда оюнчулар модалуу мышык Анжелага анын чоң шаардагы үйүндө бийлөө, нан бышыруу жана согуш өнөрү сыяктуу иш-чаралар менен алек болууга жардам беришет.

Дагы бир жакында кошулган Samba de Amigo: Party-To-Go, 1999-жылы аркадаларда башталган ритмдик оюн. Оюнчулар аны маракасы менен чайкап, ар кандай жанрдагы 40 хит ырды, анын ичинде Леди Гага жана башка аткаруучулардын тректерин чыгара алышат. PSY.

чексиздик. оюнчуларды стратегиялык ой жүгүртүүгө жана акылдуу дал келүүгө чакырган чектелген кыймылдар менен колго жасалган дал келүү оюну. Лидер такталарына чыгып, атайын плиткаларды жана күчөткүчтөрдүн кулпусун ачып, Классикалык режимде ар кандай темаларды изилдеңиз же Tempo Mode менен музыкада адашып кетиңиз.

Падышалыктар: Бириктирүү жана куруу биригүү-2 оюнунун жана падышалык куруу механикасынын уникалдуу аралашмасын сунуштайт. Оюнчулар принц Эдвард жана анын достору менен сырдуу сыйкырдуу күч тарабынан талкаланган падышалыкты калыбына келтирүүгө жардам бериши керек. Тапшырмаларга толгон сыйкырдуу укмуштуу окуяны баштаңыз жана падышалыктын кулашынын сырын ачыңыз.

Бул Apple Arcade жеткиликтүү оюндардын бир нече мисалдары. Башка аталыштарга Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon жана Bold Moves+ кирет.

Белгилей кетсек, Apple Arcade PS5 жана Xbox зымсыз контроллерлору менен шайкеш келет, бул оюнчуларга бул оюндарды каалаган контроллери менен ырахат алууга мүмкүнчүлүк берет.

Apple Arcade жаңы оюндарды үзгүлтүксүз кошууну улантууда, жаңыртуулар жана чыгаруулар алдыдагы айларга пландаштырылган. Сентябрь айында эле 40+ оюн жаңыртууларын жана үч жаңы релизди көрүшү күтүлүүдө.

Apple Arcade'де жеткиликтүү болгон ар түрдүү оюндардан ырахат алыңыз жана Apple түзмөктөрүндөгү оюндун кызыктуу дүйнөсүнө сүңгүңүз.

