Valve Steamдин эң эски колдонуучу аккаунттарынын 20 жылдыгын өзгөчө белгилер менен белгилейт

Steamдин жаратуучусу Valve платформанын эң эски колдонуучу аккаунттарынын 20 жылдыгын белгилеп, аларга атайын санариптик төш белгилерди ыйгарууда. Бул төш белгилер Steam оригиналдуу түс схемасын камтыйт жана IGN ылайык, оюнчулар арасында ностальгиянын толкундарын жаратты.

Steam, дүйнө жүзү боюнча эң ири санариптик компьютердик оюн дүкөнү, биринчи жолу 2003-жылдын сентябрында оюнчуларга эшигин ачты. Ал тез эле популярдуулукка ээ болду, анын эң алгачкы лотереяларынын бири “Counter-Strike” оюну болгон. Белгилей кетчү нерсе, платформага кошулган алгачкы аккаунттардын айрымдары бүгүнкү күндө дагы активдүү жана колдонуучулар ошол алгачкы күндөрдүн эскерүүлөрү менен бөлүшүп келишет.

Valve көптөгөн жылдар бою Steamди тынымсыз өнүктүрүп, кызматтарын жана сунуштарын кеңейтип келет. Жакында эле компания Steam Deck жарыялоо менен аппараттык камсыздоону өнүктүрүүгө киришти. Бул көчмө оюн аппараты платформанын саякатындагы кызыктуу этапты белгилейт.

Январь айында Steam бир эле убакта платформада 10 миллион оюнчу ойноп, рекорддук көрсөткүчкө жетишти. Бул платформанын туруктуу жагымдуулугун жана Steamди эң ​​жакшы оюн ойноо жери катары тандаган PC оюнчуларынын барган сайын өсүп жаткан коомчулугун чагылдырат.

Учурда Steamдеги эң популярдуу оюндардын арасында күнүмдүк миллионго жакын оюнчусу бар Valve компаниясынын “Counter-Strike: Global Offensive”, ошондой эле Tencent Holdings ADR тарабынан “Dota 2”, “PUBG: Battlegrounds”, “Call of Duty: Activision Blizzard Inc тарабынан Modern Warfare 2, Amazon.com Inc тарабынан "Lost Ark", Electronic Arts Inc тарабынан "FIFA 23" жана Respawn тарабынан "Apex Legends".

Эң эски Steam аккаунттарына ыйгарылган атайын санариптик төш белгилер платформанын бай тарыхын жана анын оюн индустриясына тийгизген туруктуу таасирин эске салат.

Сүрөттүн кредити: Shutterstockдагы Casimiro PT.

булагы:

- IGN

– Полигон