World of Warcraft Кыял Патчтын Сакчыларын ачат

World of Warcraft оюнчулар үчүн кызыктуу жаңы мазмунду сунуштай турган Кыялдын Сакчыларынын күтүлүп жаткан патчын жарыялады. Бул негизги патч жаңы аймакты, татаал рейдди жана Mythic+ Dungeons жаңы бассейнин камтыйт.

Кыялдын Сакчыларынын өзгөчөлүгү - бул жаңы аймак, ал оюнчуларды Изумруд кыялы деп аталган мистикалык чөйрөгө тереңдетет. Бул руханий өлчөм көптөн бери Warcraft илиминин бир бөлүгү болуп келген жана оюнчулар оттун образы болгон коркунучтуу Фйракк жетектеген каардуу Прималисттик күчтөргө туш болушат. Бул мурда болуп көрбөгөн чөйрөгө баруу авантюристтердин чеберчилигин жана эрдигин сынайт.

Патч ошондой эле Амирдрассил рейди, Жалындын Друиддери менен болгон кызыктуу жолугушууну көрсөтөт. Бул рейд уникалдуу тажрыйбаны сунуштайт, анткени оюнчулар ажыдаарларды минүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат, анткени алар Изумруд кыялында бүлгүнгө учураган учкан жалын друиддерин кууп чыгышат. Бирок, иштеп чыгуучулар механикага этият мамиле кылышат жана аны жандуу оюнга чыгарардан мурун аны кеңири сынап көрүүнү пландаштырууда.

Андан тышкары, патч 3-сезон үчүн жаңыртылган Mythic+ Dungeon бассейнин камтыйт. Оюнчулар Darkheart Thicket жана The Everbloom сыяктуу мурунку экспансиялардан Emerald Dream темасындагы зындандарды күтө алышат. Кошумчалай кетсек, Dawn of the Infinite megadungeon эки канатка бөлүнүп, оюнчулар үчүн татаалыраак мазмунду сунуштайт.

Кадимки оюнчулар үчүн ырахат алуу үчүн сыртта көптөгөн иш-чаралар болот. Патч үч коомдук иш-чаранын циклин сунуштайт: Overwatch'тун пайдалуу карталарынан шыктанган Superbloom, оюнчулар валюталарды жана сыйлыктарды чогулта ала турган айыл чарба иш-чарасы жана оюнчулар уруктарды отургузуп, алардын бак-дарак болуп өсүп жатканын көрүп, уникалдуу сыйлыктарды камсыз кылган Emerald Bounty.

Оюнчулар ушул жуманын аягында PTR (коомдук сыноо чөйрөсү) боюнча жаңы патчты сынап көрө алышат. Кызыктуу жаңы мазмуну менен, Dream Guardians World of Warcraft оюнчуларына Emerald Dream оюнунун кызыктуу жана таасирдүү тажрыйбасын сунуштайт.

