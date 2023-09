Россидеги кеч: Seasons ресторанында Италиянын даамы

By

Баллсбридждеги InterContinental мейманканасындагы люкс Seasons рестораны, Дублин 4 ушул айда өзгөчө италиялык ашкана тажрыйбасын сунуштайт. Аткаруучу башкы ашпозчу Альберто Росси, италиялык, өзүнүн тажрыйбасын жана италиялык ашканага болгон сүйүүсүн менюга алып келет. The Irish Times тамак-аш жана суусундук клубунун мүчөлөрү 21-сентябрда саат 6:30да "Россиде кечинде" аттуу иш-чарага катышууга өзгөчө мүмкүнчүлүк алышат.

Иш-чарада аймактык италиялык тамактардан шыктанган беш тамактан турган дегустация менюсу көрсөтүлөт. Конокторго үй-бүлөлүк стилде сунушталган антипасти, андан кийин прими, негизги тамак жана десерт, ар бир курста тандоо бар. Тамак-аштан тышкары, саламдашуу ичимдиги, шарап жуптары жана десерт коктейли берилет. Ашпозчу Росси өзү ар бир тамакты тартуулап, анын тарыхын жана контекстти талкуулайт.

Иш-чара популярдуу болот, андыктан билеттер чектелүү. Каалоочулар берилген шилтемени басып, орун ээлеп алса болот. Бул ашпозчу Россинин жеке таасири менен ого бетер өзгөчө кылынган нукура италиялык ашкананын унутулгус кечи болорун убада кылат.

Тамак-аш жана суусундук клубунун мүчөлөрү үчүн сыйлыктарды утуп алуу

The Irish Times тамак-аш жана суусундук клубуна жазылуучулар бул айда Ко Уиклоуда эки укмуштуудай байге утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Биринчи байгеге Агримдеги BrookLodge & Macreddin Village шаарындагы The Strawberry Tree ресторанында эки кишилик 10-курстук дегустация менюсу, андан кийин түнөө кирет. Экинчи сыйлык беш жылдыздуу Powerscourt Hotel Resort & Spa мейманканасында жайгашкан The Sally Gap Bar & Brasserie мейманканасында эки кишиге түнөөнү сунуштайт. Каалоочулар берилген шилтемелерди басуу менен сынактарга катыша алышат.

Корк штатындагы Гленгарриф шаарындагы The Eccles Hotel & Spa мейманканасында эки кишилик түнөөнүн жеңүүчүсү Эдел Тройду жана Ко Килдаре штатындагы Наас шаарындагы Neighbourhood ресторанында төрт кишилик кечки тамактын жеңүүчүсү Герри Мерфиди куттуктайбыз. Бул бактылуу жеңүүчүлөр бул атактуу мекемелерде уникалдуу жана жагымдуу тамактануу тажрыйбасынан ырахат алышат.

Көбүрөөк тамак-аш жана суусундук жаңылыктары

Ушул дем алыш күнкү Irish Times журналында ашпозчу жана ресторанчы Сунил Гай өзүнүн жаңы ашпоз китебинин рецепттери менен бөлүшөт, Spice Box: Easy, Daily Indian Food. Журналда Коринна Хардгрейвдин макаласы да орун алган, ал Килкенни шаарында жаңы Мишелин жылдызынын талапкерин тапты деп эсептейт. Джон Уилсон бюджет боюнча Бордо шараптарын табууга умтулат. Кошумчалай кетсек, Grainne O'Keefe жана Lilly Higgins журналда чын жүрөктөн күзгү тамактардын рецепттерин беришет.

Тамак-аш жана суусундуктар боюнча акыркы жаңылыктар, функциялар жана даамдуу рецепттер үчүн irishtimes.com/food дарегине кирүүнү унутпаңыз. Эгерде сиз The Irish Times тамак-аш жана суусундук клубунун кубанычын жакындарыңыз менен бөлүшүүнү кааласаңыз, алар берилген шилтеме аркылуу кошула алышат. Жаңыртууларды жана оозду сугарган тамактарды сүрөткө тартуу үчүн Facebook жана Instagram баракчаларында биз менен байланышта болуңуз.

булагы:

- Irish Times тамак-аш жана суусундук клубу

– irishtimes.com/food