Unity Unity Engine аркылуу оюн орнотуулары үчүн жаңы төлөмдөрдү жарыялайт

By

Unity, алдыңкы оюндарды өнүктүрүү платформасы жакында Unity Engine аркылуу орнотулган ар бир оюн үчүн жаңы төлөмдү ишке ашыра турганын жарыялады. Unity Runtime Fee деп аталган бул төлөм өткөн жылдын ичинде белгилүү бир киреше босогосунан жана өмүр бою орнотуудан өткөн оюндарга карата колдонулат.

Белгилүү чектер жана төлөмдөр иштеп чыгуучу ээ болгон Unity жазылуусунун түрүнө жараша өзгөрөт. Unity Personal жана Unity Plus колдонуучулары үчүн киреше босогосу жылына 200,000 200,000 доллар болуп, өмүр бою орнотуу саны 1 1 болуп саналат. Башка жагынан алганда, Unity Pro жана Unity Enterprise эсептеринде жылына XNUMX миллион доллар киреше жана XNUMX миллион өмүр бою орнотулган орнотуулар жогору болот.

Бул чектерден ашкандык үчүн төлөмдөр ар бир жазылуу түрү үчүн ар кандай болот. Unity Жеке иштеп чыгуучулар босогодон жогору ар бир орнотуу үчүн $0.20 алынат, ал эми Unity Enterprise аккаунттары 0.01 миллиондон жогору ар бир орнотуу үчүн $2 гана төлөшөт. Өнүгүп келе жаткан рыноктордогу иштеп чыгуучулар төмөндөтүлгөн төлөмдөрдү алышат, Unity Жеке аккаунттары бир орнотуу үчүн $0.02 жана Enterprise аккаунттары бир орнотуу үчүн $0.005 төлөшөт.

Белгилей кетчү нерсе, бул төлөмдөр Unityде курулган учурдагы оюндарга да тиешелүү болот, эгерде алар кирешеге жооп берсе жана эсептөө босогосун орнотсо. Бул Unity Runtime акы оюн эмес колдонмолорго тиешелүү эмес экенин белгилей кетүү маанилүү.

Unity бул төлөмдүн ишке ашырылышын оюн жүктөлүп алынган сайын, Unity Runtime орнотулат деп баса белгилейт. Компания орнотууга негизделген төлөм киреше бөлүшүү моделинен айырмаланып, жаратуучулар үчүн оюнчулардын катышуусунан түшкөн каржылык кирешени сактап калат деп эсептейт.

Бул өзгөртүүлөрдөн тышкары, Unity Unity Plus жазылуу деңгээлинен чыгууну жарыялады. Учурдагы Plus абоненттерине бир жыл бою Unity Pro кызматына Plus баасы боюнча жаңыртуу мүмкүнчүлүгү берилет.

Анын ар тараптуу жана күчтүү оюн иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен белгилүү болгон Unity Engine ай сайын миллиарддаган жүктөмөлөр менен мактанат. Бул жаңы төлөм түзүмү Unity экосистемасынын бүтүндүгүн сактоо менен оюн жаратуучуларынын үзгүлтүксүз өсүшүн жана өнүгүшүн колдоого багытталган.

булагы:

- Unity оюнду орнотуу үчүн Runtime акысын жарыялайт

– Unity Runtime жыйымдар жана жазылуу өзгөртүүлөр