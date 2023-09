Смартфон оюнунун жаңы атаандашы: Эч нерсе жок телефон 2

By

iPhones жана Android телефондору үстөмдүк кылган дүйнөдө Лондондо жайгашкан Nothing компаниясы смартфон рыногуна өзүнүн инновациялык Nothing Phone 2 менен кирди. Салттуу смартфондорго азыраак алаксыткан альтернатива катары иштелип чыккан Nothing Phone 2 уникалдуу колдонуучу тажрыйбасын сунуштайт.

16 жылдан бери iPhone'дун ынтызар колдонуучусу катары мен кадимки аппаратымдан тыныгууну чечтим жана Европа боюнча 2 жумалык саякат учурунда Nothing Phone 2 телефонун сынап көрүүнү чечтим. Менин тексттеримдин алгачкы тууралоосуна карабастан, мен сүйүктүү iPhoneсуз эле жашай аларымды билдим.

Apple компаниясынын iPhone телефондору смартфон технологиясынын үлгүсү болгон, бирок ар бир жаңы чыгарылыш менен өзгөрүүлөр анча маанилүү болбой калды. Камераны жаңыртуу же батарейканы бир аз жакшыртуу сыяктуу жакшыртуулар анча деле көрүнбөгөндүктөн, керектөөчүлөрдү жаңыртууга көндүрүү барган сайын кыйын болуп баратат.

Бул жерде Nothing Phone 2 иштейт. Технологиялык ишкер Карл Пей тарабынан түзүлгөн, Эч нерсе смартфондун тажрыйбасын сергитет. Nothing Phone 2 Android операциялык тутумунда иштейт жана колдонуучунун уникалдуу графикалык интерфейси жана аппараттын артындагы "Глиф" эскертме жарыктары бар.

Колдонмонун түстүү сүрөтчөлөрү бар салттуу смартфондордон айырмаланып, Эч нерсе башкача мамилени талап кылат. Колдонмолор үчүн монохроматтык сүрөттөр телефонду ашыкча колдонуу азгырыгын азайтуу үчүн атайын иштелип чыккан. Бул дизайн тандоосу алаксытууларды азайтууга жана смартфондун көбүрөөк көңүлүн бурган тажрыйбасын жайылтууга багытталган.

Кадимки смартфон тажрыйбасына альтернатива сунуштоо менен, Nothing Phone 2 Apple жана Android үстөмдүк кылган тармактын статус-квосун талашат. Ал азыраак алаксыткан аспапты издегендер үчүн жаңы мүмкүнчүлүк берет. Nothing Phone 2 массалык түрдө кызыктыра алабы же жокпу, азырынча белгисиз, бирок бул рынокко кызыктуу кошумча.

булагы:

– NPRдин Джош Рогосин менен Лейла Фадель iPhone оригиналдуу телефону менен селфи жасоого аракет кылышкан.

– Nothing Phone 2 by Nothing, Лондондо жайгашкан компания.