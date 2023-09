Санариптик активдин коопсуздук экендигин аныктоонун маанилүүлүгү – SEC Ripple жана SEC Coinbase каршы

Криптовалюта дүйнөсүндө кээ бир санариптик активдер баалуу кагаздар катары каралышы керекпи жана ошону менен АКШнын Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) тарабынан жөнгө салынышы керекпи деген талаш-тартыштар жүрүп жатат. SEC экономикалык келишимдин инвестициялык келишим, демек, баалуу кагаз катары жарамдуулугун аныктоо үчүн SEC WJ Howeyге каршы АКШнын Жогорку Соту тарабынан түзүлгөн "Хоуи тестине" таянат. XRP санариптик Токендерди сатуу SEC жөнгө салуу предмети эмес деп өткөргөн SEC V. Ripple Labs акыркы чечими, көңүл бурган жана SEC V. Coinbase менен SEC каршы коргоодо Coinbase тарабынан келтирилген.

SEC Coinbase соода үчүн тизмеленген бир нече Токендерди баалуу кагаздар болуп саналат жана жөнгө салынышы керек деп ырастайт. Бирок Coinbase, инвестициялык келишим келечектеги баалуулукка келишимдик укуктарды бериши керек деп ырастайт жана акыркы крипто учурлары SECтин мыйзамдуу тексттен качуу катары “схеманы” колдонуу аракеттерин колдобойт. Coinbase Ripple иштин предмети болгон сокур, тендердик, спот алмашуу бүтүмдөрүндө инвестициялык келишим жок деп ырастап, Ripple чечимине таянат.

Coinbase Ripple чечиминин пайдасына талашып жатканы менен, SEC V. Terraform лабораториясында судья Rakoff окшош айырмачылыкты четке кагып, монеталарды сатуу ыкмасына жараша айырмалоодон баш тартканын белгилей кетүү керек. Кошумча, SEC Ripple чечимине даттанууну көздөгөн документтерди тапшырды жана Конгресс бул маселелерди чече турган жана крипто индустриясына таасир этиши мүмкүн болгон мыйзамдарды карап жатат.

Крипто индустриясындагы компаниялар үчүн алардын санариптик активдери SEC эрежелерине жана эрежелерине ылайык келүүнү камсыз кылуу үчүн баалуу кагаздар катары классификацияланышы керекпи же жокпу, аныктоо маанилүү. SEC жана жеке инвесторлордун дооматтарына каршы соттук териштирүүлөр уланууда, компаниялар алардын санариптик активдери баалуу кагаздар катары каралбашы керек деп ырасташат. Регулятивдик ландшафт өнүгүп жаткандыктан, кызыкдар тараптар үчүн акыркы окуялар жана мүмкүн болуучу мыйзамдык өзгөртүүлөр жөнүндө кабардар болуп туруу өтө маанилүү.

