EA Рене долбоорун жарыялайт: Кийинки муундагы Sims оюнун жүктөп алуу акысыз болот

EA өзүнүн алдыдагы жаңы муундагы Sims оюну жөнүндө жаңы маалыматтарды ачып берди, код аты Project Rene. Behind The Sims презентациясы учурундагы блог постунда компания оюнду акысыз жүктөп алуу мүмкүн экенин жарыялады. Бул кадам өткөн жылы бекер ойной баштаган The Sims 4 ийгилигинин артынан жасалды.

Project Rene үчүн акысыз жүктөп алуу опциясы оюнчулар жазылуу, негизги оюнду сатып алуу же энергия механикасынын кереги жок кошулуп, ойноп жана оюнду изилдей алат дегенди билдирет. EA оюнчуларга досторду чакырып же кошулуп, жаңы функцияларды, окуяларды жана кыйынчылыктарды баштан өткөрүүнү жеңилдетүүнү көздөйт.

Бирок, EA оюн дагы эле The Sims 4 сыяктуу сатып алынуучу мазмунга жана пакеттерге ээ болорун тактады. Бирок баа түзүмү жана бул буюмдар кандайча сатыла тургандыгы учурдагы оюндан айырмаланышы мүмкүн. EA ар бир адам үчүн акысыз өзгөчөлүк катары негизги аба ырайын кошууга мисал келтирди, ал эми келечектеги пакеттер кышкы спорт же мелдештер сыяктуу белгилүү темаларга көңүл бурушу мүмкүн.

Долбоор Рененин чыгышы The Sims 4 колдоонун бүтүшүн билдирбейт. EA жакынкы келечекте Sims 4 коомчулугу үчүн жаңыртууларды жана жаңы мазмунду берүүнү улантууну пландаштырууда.

Эч кандай конкреттүү ишке датасы жарыялана элек болсо да, EA Долбоор Рене үчүн ачык-айкын иштеп чыгуу жараянына карай иштеп жатат. Компания буга чейин оюн соло жана көп оюнчу тажрыйбасын сунуштай турганын, көп оюнчу компоненти тууралуу көбүрөөк маалымат жылдын аягында ачыкка чыгаарын билдирген.

Булак: [The Verge](булак)