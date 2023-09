Биринчи тукум жаңы баатыр Шарен Жулисияны тааныштырат: Жарым аял жарым машинанын өлүмүнө алып келген өлтүргүч.

Нексондун келе жаткан тоноочу аткычы, Биринчи тукуму, оюнчулар арасында көп ызы-чуу жаратты. Unreal Engine 5 менен камсыздалган бул кийинки ген оюну PC, PS5 жана Xbox Series X|S үчүн чыгарылат. Жакында Шарен Джулисия аттуу жаңы каарман ачылып, анын өлүмгө алып келе турган жөндөмдүүлүктөрүн ойноочу трейлерде көрсөттү.

Шарен Джулисия, кызыктуу жарым аял, жарым машина каарманы "Биринчи тукумга" уникалдуу оюн стилин алып келет. Анын чеберчилиги жакын аралыкта кармашууда, бул аны агрессивдүү тактиканы жактырган оюнчулар үчүн идеалдуу тандоо болуп саналат. Шарен камуфляжды жашыруун жана тез чегинүү үчүн колдонот, бул ага душмандарына байкалбастан жакын турууга мүмкүндүк берет.

Шарендин пассивдүү көндүмдөрүнүн бири, Assassinator, аны бутага албаган душмандарга көбүрөөк зыян келтирүүгө мүмкүндүк берет. Бул жөндөм анын согуш талаасында өлүмгө алып келген таасирин дагы да күчөтөт. Кошумчалай кетсек, Шарен анын чабуул жасоо мүмкүнчүлүгүн арттырган бир катар активдүү көндүмдөрдү камтыйт. Анын Cutoff Beam электр нурунун чабуулун чыгарат, ал зыян келтирбестен, анын бутасына Электр соккусунун эффектин да колдонот.

Ал ээ болгон дагы бир жигердүү чеберчилик - бул Active Camouflage, ал кол салууга чейин өзүнүн катышуусун жашырат. Бул ыкма камуфляж аяктагандан кийин Буктурма режимин иштетип, анын кийинки соккусунун зыянын көбөйтөт. Мындан тышкары, Шарен Shock Nuts, анын душмандарын таң калтырган жардыргыч заттарды жана анын көздөгөн диапазонундагы душмандарга бир нече снаряддарды чыгарган Flash Daggers колдоно алат. Бул канжарлар жарылуучу зыян келтирип, электр тогунун таасирин жаратат.

The First Descendant кызыктуу оюнду жана катуу салгылашууларды жеткирүүнү убада кылат, ал эми Шарен Жулисия оюнга дагы бир кызыктуу көрүнүштү кошот. Оюнчулар бул өлүмчүл жарым аял, жарым машина киши өлтүргүч менен иш-аракеттерге бай тажрыйбаны күтө алышат. Эксклюзивдүү жаңы оюн тасмалары үчүн кабардар болуңуз, анткени IGN жакында The First Descendant жөнүндө көбүрөөк маалымат берет.

Аныктама:

– Тоноочу аткыч: талап-тоноо жана атуу элементтерин айкалыштырган видео оюндарынын субжанры, мында оюнчулар согушуп жатканда курал-жарактарды, ок-дарыларды жана шаймандарды чогултушат.

– Unreal Engine 5: Epic Games тарабынан түзүлгөн заманбап оюн иштеп чыгуу кыймылдаткычы.

– Электр тогунун таасири: электр чабуулу тийген бутага кошумча зыян же статус эффекттерин тийгизген оюн механикасы.

булагы:

– Райан Маккаффри, IGNдин алдын ала көрүүлөрдүн аткаруучу редактору жана Xbox шоусунун жана интервью шоусунун алып баруучусу.