Технологиялык жыл Apple окуясы жана Dreamforce конференциясы менен башталат

Сентябрдын экинчи жумасы жаңы технологиялык жылдын башталышы болуп саналат, мисалы, Apple компаниясынын iPhone окуясы жана Salesforce'тун Dreamforce конференциясы өнөр жайдын өңүн аныктайт. Бул иш-чаралар, ошондой эле Meta Platforms, Microsoft жана Oracle үчүн тизилген шоу менен, технологиялык конференция сезонунун башталышын билдирет.

Күтүлгөн окуялардын бири - Arm Holdings компаниясынын алгачкы ачык сунушу, чип дизайнерин 50 миллиард доллардан 54.5 миллиард долларга чейин баалоосу күтүлүүдө. Бул IPO, Instacart жеткирүү стартапын пландаштырылган ачык сунуштоо менен бирге, токтоп турган технологиялык IPO рыногун жандандырышы мүмкүн. Бул жылы коюмдар жогору, анткени укуктук күрөш, макроэкономикалык шарттар, Кытай менен болгон соода согушу жана жөнгө салуу көйгөйлөрү тынчсызданууну жаратты.

Апталык иш-чаралар технология тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү да, көйгөйлөрдү да баса белгилейт. Армдын IPO'су технологиянын жана AIнын күчүн көрсөтөт, ал эми Google-DoJ иши бир нече компаниялардын бийлигине байланыштуу тынчсызданууну жаратат. Юстиция министрлиги Google издөө системалары рыногун монополиялоо үчүн телефон өндүрүүчүлөр жана интернет браузерлери менен келишимдерди мыйзамсыз колдонгон деп ырастайт.

Ошол эле учурда, Сенаттын панели AIны жоопкерчиликтүү колдонууну талкуулоо үчүн чогулуп жатат жана AIны жөнгө салуу үчүн эки тараптуу мыйзамдар иштелип чыгууда. Apple жана Salesforce сыяктуу технологиялык гиганттар да кыйынчылыктарга каршы эмес, Apple киреше жана сатуу маселелерине туш болуп, Salesforce Сан-Францискодогу баңгизаттарды колдонуу жана үй-жайсыздыктан улам Dreamforceду көчүрүүнү карап жатат.

Технологиялык ландшафттын негизги тынчсыздануусу бул AI. Талкуулардын жабык мүнөзү жана тармактагы үстөмдүк кылуучу оюнчулар тарабынан ченемдик укуктук актыларды басып алуу потенциалы ченемдердин адилеттүүлүгүнө байланыштуу суроолорду жаратат. Бирок юстиция министрлигинин кийлигишүүсү маселенин олуттуулугун арттырат.

Жалпысынан алганда, бул кыям-жыйма технологиялык жума мүмкүнчүлүктөрдү, кыйынчылыктарды жана жөнгө салуу тынчсызданууларынын аралашмасы менен келерки жылы технологиялык индустрия үчүн этапты түзөт.

