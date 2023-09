Evie Networks Дэн Мерфи менен өнөктөштүктү кеңейтип, көбүрөөк электр заряддоо станцияларын орнотуу үчүн

Коомдук электр унааларын заряддоо боюнча адистешкен Evie Networks компаниясы Дэн Мерфи менен дүкөндөрүнө кошумча заряддоо станцияларын орнотуу үчүн кеңейтилген өнөктөштүк жөнүндө жарыялады. Австралия боюнча Дэн Мерфинин дүкөндөрүндө беш заряддоо станциясы орнотулган, ал эми алтынчы станция Виктория штатындагы Бродмедоузга пландаштырылган.

Бул өнөктөштүк электр унааларын заряддоо инфраструктурасынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга багытталган оң кадам болуп саналат. Дэн Мерфинин дүкөндөрүндөгү заряддоо станцияларынын тармагын кеңейтүү менен, электр унааларынын көбүрөөк ээлери соода кылууда же жумуштарды аткарууда кубаттоочу жайларга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк алышат. Ал ошондой эле туруктуу транспорттук тандоолор үчүн өсүп жаткан суроо-талап менен шайкеш келет.

Твиттер Нью-Йорк Таймстын Негизги Жарнамачы Shadowbans имиш

Таң калыштуу кадамы менен азыр X деген ат менен белгилүү болгон Твиттер колдонуучуларга гезиттин мазмунуна шилтеме берген твиттерди көрүүгө жолтоо болуп, The New York Times гезитине көмүскө тыюу салды. Бул иш өзгөчө күлкүлүү, анткени The New York Times Xтин негизги жарнамачыларынын бири жана өзүнүн The Athletic спорт сайты үчүн жарнамалык кампанияларды жүргүзүп келет.

Нью-Йорк Таймстын веб-сайтына шилтеме берген твиттердеги катышуу июль айынын аягында бир топ төмөндөп, августтун бою төмөндөө уланган. Бул төмөндөө Би-Би-Си, CNN, Politico, Wall Street Journal жана Washington Post сыяктуу башка ири жаңылык кызматтарынын твиттери менен байланышты салыштырганда байкалды. Ошол эле мезгилдин ичинде, бул атаандаш маалымат сайттарындагы билдирүүлөр менен катышуу же өстү же ырааттуу бойдон калды.

Мета (мурдагы Facebook) OpenAI менен атаандашуу үчүн AIдын өркүндөтүлгөн моделин иштеп чыгууда.

Мета өнүккөн AI моделин куруп жатат, ал OpenAIдин популярдуу тил моделинин GPT-4 эффективдүүлүгүнө дал келүүгө багытталган. Бул AI куралы бизнеске багытталган текстти жана анализди жаратат. Бул аракеттин максаты - рынокко кирген жаңы AI моделдеринин агымы менен атаандашуу. Муну ишке ашыруу үчүн, Мета өнүккөн Nvidia чиптерин сатып алууну көздөп жатат.

Meta тарабынан иштелип чыккан AI модели бизнеске ар кандай жолдор менен жардам берет деп күтүлүүдө, анын ичинде татаал текстти түзүү, татаал анализдерди жүргүзүү жана кошумча продукция чыгаруу. Бул кызматтарды сунуштоо менен, Meta AI рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү түзүүгө ниеттенүүдө.

Интернет-архив электрондук китеп китепканасынын доо арызын жоготту

Интернет-архив өзүнүн электрондук китепканасына байланыштуу автордук укуктун бузулушуна даттануу ниетин билдирди. Келишимден кийин Архив өзүнүн айрым китептерине кирүү мүмкүнчүлүгүн чектеп койгон. Баштапкы чечим Архивдин китептерди сканерлөө АКШнын адилеттүү пайдалануу мыйзамына туура келбейт деп аныктаган. Демек, веб-сайт автордук укук менен корголгон коммерциялык жеткиликтүү китептерге жалпыга жеткиликтүүлүктү чектөөгө аргасыз болгон.

Интернет-архивдин апелляциялык чечими алардын билимге жана адабиятка жеткиликтүүлүктү сактоого умтулуусун баса белгилейт, ошону менен бирге автордук укук ээлери көтөргөн кооптонууларга көңүл бурат. Бул окуя санариптик доордо санариптик китепканалардын жана адилеттүүлүктүн айланасында жүрүп жаткан көйгөйлөрдү жана талаштарды баса белгилейт.

Потенциалдуу жашоого жарамдуу экзопланета, K2-18b, Джеймс Уэбб космостук телескобу тарабынан аныкталган

Джеймс Уэбб космостук телескобу K2-18b экзопланетасын аныктады, ал жерде жашоого жана жерден тышкаркы жашоону издөөгө мүмкүнчүлүк бар. 2015-жылы ачылган K2-18b бетинде суюк суу океаны бар деп болжолдонууда жана анда метан, көмүр кычкыл газы жана диметил сульфид болушу мүмкүн. Бул экзопланета Жерден бир топ чоң, анын көлөмү 8.6 эсе чоң жана биздин галактикада илимий изилдөө үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берет.

Биз өзүбүздүн планетабызга окшош өзгөчөлүктөргө ээ экзопланеталарды ачууну уланткан сайын, Жерден тышкаркы жашоону издөө барган сайын кызыктуу болуп баратат. K2-18b биздин Күн системасынын чегинен тышкары жашоого жарамдуу дүйнө мүмкүнчүлүгүнө кызыктуу көз карашты сунуш кылат.

булагы:

- Evie Networks Дэн Мерфи менен өнөктөштүктү узартат (булагы көрсөтүлгөн эмес)

- Twitter Shadowbans The New York Times (булак көрсөтүлгөн эмес)

– Мета өркүндөтүлгөн AI моделин иштеп чыгууда (булак: The Wall Street Journal)

– Интернет-архив электрондук китеп китепканасынын доо арызын жоготуу (булак: The Verge)

- Джеймс Уэбб космостук телескопу жашоого мүмкүн болгон экзопланетаны аныктайт (булак: CNET)