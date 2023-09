Nintendo Switch 2 жакшыртылган өндүрүмдүүлүктү жана кыскартылган жүктөө убакыттарын сунуштайт

Көптөн күтүлгөн Nintendo Switch 2 жөнүндө ушак-айыңдар, анын иштеши жана өзгөчөлүктөрү тууралуу жаңы деталдар пайда болуп, жайыла берет. Ишенимдүү булактар ​​консолдун август айында Gamescomдо жашыруун көрсөтүүсү болгонун ырасташты, эми үчүнчү булак бул ырастоолорду тастыктап, кошумча маалымат кошту.

Eurogamer жана VGC билдирүүлөрүнө ылайык, Switch 2 "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" тасмасын жогорку кадр ылдамдыгы жана резолюцияда иштетет, бул популярдуу оюндун күйөрмандары үчүн келечектүү угулат. Nate The Hate, буга чейин ишенимдүү Nintendo инсайдери да бул дооматтарды колдоп, консол жөнүндө уккан көбүрөөк маалыматын ачып берген.

Nate The Hate белгилеген бир көрүнүктүү жакшыртуу - жүктөө убактысынын олуттуу кыскаруусу. Анын айтымында, жаңы аппараттык жабдыктар оюндарды, айрыкча, негизги менюдан жүктөөдө, заматта жүктөөгө мүмкүндүк берген. Бул жүктөө убактысы болжол менен 30 секунд болгон баштапкы Switch менен салыштырганда чоң жакшыруу.

аткаруу жагынан, Nate The Hate ырастайт "Жапайы деми" Switch 60 боюнча 4K резолюцияда секундасына 2 кадрда иштеген. Ал ошондой эле консолдун PlayStation сыяктуу өркүндөтүлгөн нурларды издөө мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтты. 5 жана Xbox Series X/S жетише алат. Бирок, ал Switch 2нин чийки күчү Xbox Series S дан төмөн болушу күтүлүүдө деп түшүндүрөт.

Мунун ордун толтуруу үчүн, Switch 2 DLSS (терең үйрөнүү супер үлгүлөрү) деп аталган жаңы технологияны колдонушу мүмкүн, ал азыраак кубаттуулугу бар түзмөктөрдө 4K резолюциясын окшоштура алат. Бул аткаруу натыйжалуулугун сактап, жергиликтүү 4K менен салыштырууга боло турган визуалдык тажрыйбаны камсыздай алат.

Switch 2нин артка карай шайкештигине жана расмий ачылыш/ишке чыгуу даталарына байланыштуу дагы эле белгисиздик бар болсо да, Nate The Hate кийинки Nintendo Direct болжол менен үч күндөн кийин, балким 14-сентябрда обого чыгат деп болжолдойт. Бейшемби.

Жыйынтыктап айтканда, Nintendo Switch 2нин имиш өзгөчөлүктөрү жакшыртылган өндүрүмдүүлүктү, кыскартылган жүктөө убактысын жана DLSS технологиясын потенциалдуу колдонууну көрсөтүп турат. Күйөрмандар Nintendo'нун бул абдан күтүлгөн консолуна байланыштуу жаңыланууларын чыдамсыздык менен күтүп жатышат.

