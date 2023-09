Старфилдде контрабанда сатуудан кантип акча тапса болот

By

Кыскача маалымат: Старфилдде акча табуу көп убакытты талап кылган процесс болушу мүмкүн, бирок процессти тездетүүнүн жолдору бар. Эң оңой ыкмалардын бири – душмандын имараттарында жана кемелеринде табылган, жыйналган органдар сыяктуу контрабанданы, мыйзамсыз буюмдарды сатуу. Контрабанда сары символ менен белгиленет жана олуттуу кирешеге сатылышы мүмкүн. Контрабанданы сатуу үчүн эң жакшы жер - бул The Den, The Wolf системасында жайгашкан космос станциясы. Кемеңизди Денге қонтуу үчүн станциядан 500 метр алыстыкта ​​болушуңуз керек. The Denдин ичинде сиз 11,000 XNUMX кредити бар жана контрабандалык жүктү сатуу үчүн ыңгайлуу жерди сунуш кылган соода органынын сатуучусун табасыз.

The Den'де контрабандалык жүктөрдү сатууда, ал UC аскердик түзүм болсо да, сиз келгенден кийин сканерден өтпөйсүз. Соода органынын сатуучунун кредиттерин баштапкы абалга келтирүү үчүн эки жолу 48 саат отуруп же уктап жалпысынан 24 саат күтүшүңүз керек. Сиздерге ынгайлуу болуш үчүн соода башкармасынын алдында отургучтар бар.

Белгилей кетчү нерсе, The Den in The Wolf системасынын туура жайгашкан жери, анткени ал жерде дагы эски, талкаланган Ден бар. Кошумчалай кетсек, космосто саякаттап жүргөндө соода органынын соода кемеси менен жолугуп калуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок кепилденген жерди камсыз кылуу үчүн Денде сатуу сунушталат.

Эгер контрабандадан түшкөн кирешеңизди максималдуу көбөйтүүнү кааласаңыз, мүмкүн болушунча эртерээк Commerce Skill тармагына инвестициялоону ойлонуп көрүңүз. Бул коомдук чеберчилик сизге буюмдарды 10% көбүрөөк сатууга мүмкүндүк берет жана ар бир ранг менен кирешелүү болуп калат.

Жалпысынан, Старфилдде контрабандалык жүктөрдү сатуу тез арада акча табуунун кирешелүү жолу. Этият болууну унутпаңыз жана корголгон жүктөрдү колдонуу менен контрабанда менен кармалып калуудан сактаныңыз же коопсуздук сиздин кемеңизди текшергенге чейин аймактан тез чыгып кетиңиз.

Булак: IGN - Миранда Санчес, IGN гиддеринин аткаруучу редактору