Anker's 622 MagGo Power Bank мыкты баада зымсыз кубаттоону сунуштайт

Сиздин iPhone үчүн зымсыз кубаттоочу кубат банкын издеп жатасызбы? Ankerдин 622 MagGo магниттик батареясы учурда баштапкы баасынан 39.99 долларга арзан, болгону 30 долларга сатылууда. Бул портативдик кубат банкынын сыйымдуулугу 5,000 мАч жана зымсыз түрдө 7.5 Вт менен шайкеш iPhoneду кубаттай алат. Ал Apple компаниясынын расмий MagSafe Батарея топтому сыяктуу тез болбосо да, ал алда канча арзан вариантты сунуштайт. MagGo ошондой эле Макс өлчөмүндөгү iPhoneду да кармай турган бүктөлүүчү тепкичке ээ жана ал тиркелгенде зымсыз кубаттоо аянтчасы катары эки эселене алат. Anker ошондой эле негизги версиясын, 621 MagGoну 29.99 долларга сунуштайт, ал кикстенди камтыбайт.

Power банктан тышкары, башка сунуштар бар. Lego Super Mario Question Mark Block курулуш топтому 159.99 долларга, баштапкы баасынан 40 долларга сатылууда. Бул топтом Super Mario 64 видео оюнунун эң көрүнүктүү деңгээлин чагылдырган төрт кеңейтилүүчү мини-диораманы камтыйт. Бул топтом ошондой эле Легонун электрондук Марио фигуралары менен шайкеш келип, интерактивдүү ойноого мүмкүнчүлүк берет.

Apple компаниясынын 16-жылдагы M1 Max процессору менен 2021 дюймдук MacBook Pro B&H Photo дүкөнүндө 2,799 долларга, 1,500 доллар үнөмдөөгө сатылууда. Бул ноутбук 64 ГБ оперативдик эс, 2 ТБ SSD менен жабдылган жана 3456 x 2234 резолюциядагы экранга ээ. Бул чыгармачыл иш процесстери үчүн күчтүү машина жана MagSafe кубаттоо, HDMI порту жана SD карта уячасын камтыйт.

Башка келишимдерге 25.64 долларга The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide коллекционердик басылышы, 7.99 долларга Xbox контроллерлору үчүн PowerA MOGA Play жана Charge Gaming Clip, Apple компаниясынын iPhone 14 Plus токой жашыл түстөгү булгаары корпусу 10.53 долларга кирет. , ак түстөгү Logitech G502 X зымдуу оюн чычканы 49.99 долларга жана Insta360 Go 3 "экшн камерасы" таңгагы 369.99 долларга.

Булак: The Verge