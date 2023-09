Nintendo Switch 2 Ушактары: Жапайы демо деми жакшыртылган графиканы жана жүктөө убакыттарын көрсөттү

Nintendo кийинки консолу тууралуу имиштер, болжолдуу түрдө 'Switch 2', жакында эле тарады. Eurogamer жана VGC отчетторуна ылайык, тандалма иштеп чыгуучулар Gamescom 2023 учурунда консолду демонстрациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Демонстрацияда The Legend of Zelda: Breath of the Wild оюнунун өркүндөтүлгөн версиясы камтылган, бирок ал кезде жакшыртуулардын өзгөчөлүктөрү камтылган эмес.

Жакында Nate the Hate подкастынан жаңы имиш маалыматтары пайда болду. Алып баруучунун айтымында, Gamescom технологиялык демосунда Wild of the Wild 4K 60 кадр/сек ылдамдыкта иштеп жатат, бул жүктөө убакыттарын жоюу болуп саналат. Бул ушактар ​​Switch ишке киргизүү аталышы кийинки жабдык менен кайра чыгарылат дегенди билдирбейт деп тактоо керек. Тескерисинче, ал мураскердин техникалык жетишкендиктерин көрсөтүү үчүн колдонулган.

Технологиялык демодо DLSS 3.5, Nvidia реалдуу убакытта AI жогорулатуу технологиясы колдонулган деген дооматтар бар. Бирок, демо 3.5 версиясынын кадрды түзүү сыяктуу толук мүмкүнчүлүктөр топтомун колдондубу же жокпу белгисиз. DLSSтин кошулушу Switch мураскери үчүн бир нече жылдар бою спекуляциянын темасы болуп келген жана 3.5 версиясы жөнүндө сөз кылуу, албетте, кызыктуу.

Подкаст маегинде алып баруучу 2024-жылдын марты мүмкүн болгон дата экенин айтты, бирок бул ачыкка чыгуу же релиз датасы экендиги белгисиз. Ушул жылдын башында мурунку имиштер Switch 2024 үчүн 2-жылдын аягында чыгарылышын сунуш кылган.

Бул ушактарды расмий Nintendo тарабынан тастыкталган эмес экенин белгилей кетүү маанилүү. Маалымат булактарга жана ушак-айыңдарга негизделген. Кошумча, эгерде бул спецификациялар так болсо, Gamescomдо көрсөтүлгөн технологиялык демо акыркы консолдун өзгөчөлүктөрүн сөзсүз түрдө чагылдырбашы мүмкүн экенин эске алуу зарыл.

Бул ушак-айың кептер тарай бергендиктен, 'Switch 2'де Жапайы деминин жакшыртылган версиясынын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө ойлонуу абдан кызыктуу. Бирок, расмий билдирүүлөр Nintendo тарабынан жасалган чейин, бул ушактарды туз дан менен кабыл алынышы керек.

булагы:

– Eurogamer

– VGC

– Nate the Hate подкаст