Pokemon Scarlet жана Violetтеги The Teal Mask DLC үчүн чыгаруу убакыттары

Дүйнө жүзүндөгү тренерлер биринчи Pokemon Scarlet жана Violet DLC, The Teal Mask чыгарылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Шаршемби күнү, 13-сентябрда ишке киргизилет, оюнчулар өз аймагындагы белгилүү бир релиз убакыттарына кызыгышат.

Тастыкталган маалыматка ылайык, The Teal Mask DLC төмөнкү убакта чыгарылат:

– Тынч океан убактысы боюнча 6:12 (XNUMX-сентябрь)

– Борбордук убакыт боюнча 8:12 (XNUMX-сентябрь)

– Чыгыш убактысы боюнча 9:12 (XNUMX-сентябрь)

– Улуу Британия убактысы боюнча саат 2 (13-сентябрь)

– Борбордук Европа убактысы боюнча 3:13 (XNUMX-сентябрь)

– Индия убактысы боюнча 5:30 (13-сентябрь)

– Япония убактысы боюнча 9:13 (XNUMX-сентябрь)

Бул убакыттар өзгөрүшү мүмкүн, бирок оюн берилген убакыттын тегерегинде башталат деп күтүлүүдө. Оюнчулар релиз убактысынын өзгөрүшүнө байланыштуу ар кандай жарыялардан кабардар болушу керек.

Teal маскасы Pokemon Scarlet жана Violet үчүн The Hidden Treasure of Area Zero DLC программасынын бир бөлүгү. DLC оюнчуларды майрамдык иш-чараларга жана көчө сатуучуларына толгон жандуу кыштак болгон Китакамиге мектеп сапарына алып барат. Pokemon компаниясы буга чейин жаңы чөнтөк желмогуздарын, Легендарларды жана The Teal Maskта тааныштырыла турган каармандарды шылдыңдаган.

Ачыктар ошондой эле жаңы жөндөмдөр, Pokedex жазуулары жана Bloodmoon Ursaluna сыяктуу чөнтөк желмогуздары жөнүндө кошумча маалыматтарды ачып берди. The Indigo Disk деп аталган The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLCнин экинчи бөлүгү 4-жылы 2023-кышкы релизге пландаштырылган.

The Teal Mask DLC менен таанышууну каалаган оюнчуларга Pokemon Scarlet же Pokemon Violet ээ болушу керек. Эки оюнга тең ээ болгондор The Teal Maskтын өзүнчө көчүрмөсүн сатып алышы керек.

Оюнчуга чөмүлүүгө жана тажрыйбага таасир эткен алгачкы техникалык көйгөйлөргө карабастан, Pokemon Scarlet жана Violet абдан ийгиликтүү ишке киришти жана биринчи үч күндө 10 миллион нуска менен сатылган бардык убактагы эң чоң Nintendo релизине айланды.

