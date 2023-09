Бир гана өйдө, Twitchдеги вирустук оюн, Steamден алынган

By

Жайында Twitchде эбегейсиз популярдуулукка ээ болгон популярдуу вирустук оюн, Only Up Steam платформасынан алынып салынды. SCKR Оюндары деп аталган оюндун жаратуучусу стресстен улам оюндан чыгууну каалаганын билдирген.

Only Up Twitchде Джек жана буурчак сабагынын окуясын уникалдуу кабыл алуусу менен олуттуу колдоочуларга ээ болду. Оюнда философиялык баяндар жана татаал платформалар чагылдырылган, анткени оюнчулар ар кандай сүзүүчү объектилерге жана чөйрөлөргө чыгууга аракет кылышкан.

Twitchдеги ийгилигине карабастан, Only Up анын NFT шилтемелерин камтыганы, сактоо функциясы сыяктуу оюн ойноо функцияларынын жоктугу жана башка иштеп чыгуучунун автордук укук менен корголгон активдерин пайдалануу боюнча айыптоолорго кабылган. Бул талаш-тартыштар оюн кайтып келгенге чейин июлда Steamден убактылуу алынып салынышына алып келди.

Жаңыртуу постунда Only Upтин соло иштеп чыгуучусу алардын каталарын мойнуна алып, оюнду артка калтырууну кааларын билдирди. Алар оюндан келип чыккан стрессти жана жан дүйнө тынчтыгына жана айыгууга муктаж экенин айтышты. Иштеп чыгуучу бир аз тыным алып, билимин улантууну пландап жатат, ал эми Кит деп аталган кийинки оюнда иштеп жатат. Бул жаңы долбоор кинематографияга басым жасап, башкача концепцияга, жанрга жана жагдайга ээ болот. Иштеп чыгуучу ошондой эле оюн дизайн көндүмдөрүн жакшыртуу үчүн чакан команда менен иштөө каалоосун билдирди.

Алардын жарыясына ылайык, бир гана Up Steam'де мындан ары сатып алуу мүмкүн эмес. Бирок, буга чейин оюнду сатып алгандар дагы эле жүктөп алып ойной алышат. Дээрлик 13,000 сын-пикирлер менен, Only Up негизинен оң рейтингин сактайт.

– Аныктамалар: Twitch – оюнчулар үчүн түз агым платформасы;

NFT – Non-Fungible Token, blockchain платформасында жазылган уникалдуу ээликке ээ санариптик актив;

Steam - видео оюндар үчүн санариптик жайылтуу платформа.