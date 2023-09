Флоридада негизделген nScrypt модулдук мобилдик түз санариптик өндүрүш системалары үчүн патент алат

By

Флоридада жайгашкан микродиспенсердик адис nScrypt өзүнүн Модулдук мобилдик түз санариптик өндүрүш системалары үчүн АКШ патентине ээ болду. Стандарттык жүк ташуучу контейнердин ичинде капсулдалган система түз санариптик өндүрүш (DDM) үчүн иштелип чыккан жана термопластика, металлдар жана керамика сыяктуу материалдардын кеңири спектри менен иштөөгө жөндөмдүү.

Системада 3D басып чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле электрондук компоненттерди тандоо жана жайгаштыруу системасы жана биореактор бар. nScrypt'тин Factory in a Tool технологиясына интеграциялоо менен модулдук система толук функционалдык электрондук түзүлүштөрдү да чыгара алат. Система оңой ташуу үчүн жыйылган жана электростатикалык разряддын полу, интеграцияланган байланыш системалары, күн энергиясы жана ал тургай учкучсуз конуучу платформа сыяктуу ар кандай өнүккөн функцияларды камтыйт.

Бул патенттен тышкары, nScrypt изилдөө бөлүмү, Sciperio, 3D басып чыгаруу технологиясында олуттуу ийгиликтерге жетишти. Алар Factory in a Tool технологиясы аркылуу 3D Printed Circuit Structures (PCS) иштешин ийгиликтүү жакшыртышты. Бул технология электрондук аппараттар жана кийилүүчү технология үчүн конформдуу жылытуу элементтери бар схемаларды түзүү үчүн колдонулган. Алар ошондой эле АКШнын Космос күчтөрү үчүн CubeSats өндүрүү үчүн Factory in a Tool колдонушту, бул системанын камтылган функциялары бар татаал структураларды чыгарууга жөндөмдүүлүгүн көрсөттү.

Бул патент жана алардын 3D басып чыгаруу технологиясындагы жетишкендиктери менен nScrypt кошумча өндүрүш секторунда алдыңкы оюнчу болуп саналат. Алардын модулдук мобилдик системасы локалдуу өндүрүшкө жана ылайыкташтырылган тетиктерди өндүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул технология электроникадан баштап аэрокосмостук өнөр жайга чейин ар кандай тармактарда революция жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.