Tales of Arise аниме адаптациясы барбы? Мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө

Критикалык мактоого арзыган JRPG, Tales of Aise, аниме адаптациясынын потенциалдуу жаңылыктарын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Tales of Arise дүйнө жүзүндөгү оюнчулардын жүрөгүн өзүнө тартып, өзүнүн кызыктуу баяны жана укмуштуудай визуалдык көрүнүштөрү, анын ичинде атактуу Ufotable студиясынын анимацияланган үзүндүлөрү менен багындырды.

JRPG же жапон ролдук оюну – фантастикалык дүйнөдөгү окуяларга жана укмуштуу окуяларга багытталган Япониядагы видео оюндун бир түрү. Бул оюндар кезеги менен күрөшүүнү камтыйт жана алардын түстүү көркөм чыгармалары менен мүнөздөлөт.

Tales of Arise 300 жыл бою тургундары башкарып келген Рена планетасынын окуясын баяндайт. Оюн тагдырларын өзгөртүүгө жана келечегин кайра жазууга аракет кылып жаткан Альфен менен Шионн аттуу эки инсандын саякаттарын чагылдырат.

Tales of Arise сериалында видеооюндардын бай мурасы бар, алардын айрымдары OVA жана телесериалдарга ылайыкташтырылган, күйөрмандар Tales of Aise аниме адаптациясынын үстүндө иштеп жатабы деген суроону калтырышат. Жакында берген интервьюсунда Tales сериалынын продюсери Юсуке Томизава 3-жылдын 2023-сентябрына карата Tales of Arise аниме адаптациясынын жакын арада пландары жок экенин айтты.

Томизаванын айтымында, оюн интерактивдүү тажрыйба катары иштелип чыккан жана ойноо, каармандардын өз ара аракеттенүүсү жана оюнчу тандоосу анын жагымдуулугунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул элементтер анимацияланган сериалга бир калыпта которула албайт.

Бирок, Томизава команданын келечекте аниме адаптациялоо мүмкүнчүлүгүнө ачык экенин билдирди. Учурда конкреттүү пландар жок болсо да, күйөрмандар дагы эле потенциалдуу аниме адаптациясына үмүттөнө алышат жана Bandai Namco же Ufotable компаниясынын расмий жарыяларын күтүшү керек, экөө тең Tales of Arise анимациясы үчүн потенциалдуу студиялар.

Ошол эле учурда, күйөрмандар оюнду өз көзү менен көрүп, Tales of Aise оюнунун бай баянына жана жандуу ааламына чөмүлүүнү уланта алышат. Аниме адаптациясынын жоктугу күйөрмандардын көбүрөөк каалоосун жаратышы мүмкүн, бирок көңүл бурулган оюн тажрыйбасын жеткирүүгө багытталган.

