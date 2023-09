Huawei компаниясынын Mate 60 Pro смартфону Кытайдын ички технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт

By

Huawei Technologies Co. өзүнүн акыркы смартфон модели Mate 60 Pro менен Кытайдын атамекендик технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүдөгү прогрессин көрсөтүүдө олуттуу кадам жасады. Бул смартфон Кытайда жасалган жана өндүрүлгөн Kirin процессорунан тышкары, кытайда жасалган компоненттердин жогорку үлүшүн камтыйт.

Bloomberg үчүн TechInsights жүргүзгөн талдоо көрсөткөндөй, Huawei бир нече компоненттерди кытайлык компаниялардан алган. Mate 60 Pro курамына Beijing OnMicro Electronics Co. компаниясынын радио жыштыктагы алдыңкы модулу, Hwa Create Co. компаниясынан спутниктик байланыш модеми жана Гуанчжоу Runxin Маалымат Технологиясы Ко. SK Hynix Inc. компаниясынын RF кабыл алгычы кирет. буга чейин чет өлкөлүк компонент аныкталган.

2020-жылы АКШнын санкцияларынан улам өнүккөн чиптер жана чип жасоо рыногунан ажыратылгандан кийин туш болгон кыйынчылыктарды эске алганда, технологиялык компоненттерди ата мекендик камсыздоочуларга таянуу Huawei үчүн таасирдүү жетишкендик. жана анын процессорлорун жана зымсыз чиптерин чыгаруу үчүн альтернативалуу каражаттарды издөөгө туура келди.

Мындай кыйынчылыктарга карабастан, Huawei технологиялык эмбаргону башкаруу жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, негизинен Кытайда жасалган компоненттерден турган смартфонду түзө алды. Mate 60 Pro'нун зымсыз ылдамдыгы 5G түзмөктөрү менен бирдей жана аппаратта батареянын адаттан тыш түгөнүшү байкалбайт.

Бирок, бул компоненттерди өндүрүү көлөмү жана наркы боюнча суроолор бойдон калууда. Huawei смартфондору Huawei компаниясынын акыркы сунушунан кеминде эки муун алдыда турган чиптерди колдонгон Apple жана Samsung сыяктуу белгилүү оюнчулар менен атаандашышы керек. Ошого карабастан, Mate 60 Proнун деталдуу мүнөздөмөлөрү жок чыгарылышын мамлекеттик маалымат каражаттары АКШнын Кытайдын алдыңкы технологияларга жетүү мүмкүнчүлүгүн чектөө аракеттери ишке ашпай калгандыгынын далили катары белгилешти.

Mate 60 Pro ийгилиги Huawei жана Кытайдын смартфон рыногуна олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Талдоочулардын баамында, эгер Huawei 5 миллион даана сатса, Кытайда iPhone сатуунун 38% ын жеп коюшу мүмкүн. Бирок, сунуштун чектөөлөрү жана өндүрүштүн төмөн түшүмү Huawei компаниясынын суроо-талапты канааттандыруу жөндөмдүүлүгүнө карата белгисиздикти жаратат.

Huawei өзүнүн ички технологиялык мүмкүнчүлүктөрү менен алдыга умтулууну улантып жаткандыктан, АКШ кандай жооп кайтарарын көрүш керек. Өкүл Майкл МакКол Huawei компаниясынын жеткирүүчүлөрү, мисалы, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) АКШнын санкцияларын бузган болушу мүмкүн деп кыйытты. Бул окуялардын натыйжасы Huawei үчүн да, дүйнөлүк технологиялык индустрия үчүн да чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн.

Булак: Bloomberg News, TechInsights