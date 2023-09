Старфилдде Grav Jumpти кантип колдонсо болот: Системалар боюнча саякаттоо үчүн колдонмо

By

Көптөн күтүлгөн Starfield оюнунда эң маанилүү функциялардын бири Grav секирүү болуп саналат. Бул инновациялык жөндөм оюнчуларга ар кандай планеталык системалар жана галактикалар боюнча саякаттоого мүмкүнчүлүк берет. Эгер сиз ар кандай планеталарды изилдеп, кызыктуу окуяларга аттангыңыз келсе, анда сиз Grav секирүүнү өздөштүрүшүңүз керек болот.

Илимий фантастикалык тасмалардагы жылдыздар аралык саякат концепциясына окшош, Старфилдде Grav секирүүнү колдонуу бир нече кадамдарды талап кылат. Биринчи жана эң маанилүү кадам - ​​бул Grav дискине бийликти бөлүштүрүү. Бул күч бөлүштүрүү жараяны ийгиликтүү Grav секирүү үчүн абдан маанилүү болуп саналат.

Старфилдде Grav секирүү аткаруу үчүн, бул жөнөкөй кадамдарды аткарыңыз:

1. Жылдыз диаграммасын ачып, саякаттагыңыз келген системаны тандаңыз. Сиз ак деп белгиленген системаларга гана саякаттай аласыз, ал эми кызыл системалар азырынча жеткиликсиз экенин унутпаңыз.

2. Сиз каалаган системаны тандап алгандан кийин, "Өтүү" баскычын чыкылдатыңыз. Бул оюн сизден Grav дискиңизге кубат бөлүүнү суранууга түрткү берет.

3. Башка бөлүмдөрдөн кубат алып, аны резервдерде сактоо үчүн жебе баскычтарыңызды колдонуңуз. Андан кийин, сакталган кубаттуулукту Grav дискине өткөрүңүз.

4. Күчтү бөлүштүргөндөн кийин, секирүү процессин кайра баштоого аракет кылыңыз, ошондо Grav дискиңиз туура иштейт. Башында, Grav диски алсыз болушу мүмкүн, бирок сизде аны жаңыртуу мүмкүнчүлүгү бар.

Grav дискиңизди өркүндөтүү үчүн, конуучу поддондун жанындагы ири шаарларда жайгашкан Ship Services Technicians компаниясына баш багыңыз. Grav дискин жаңыртуу сизге жетүүгө мүмкүн болбогон жылдыз системаларына саякаттоого мүмкүнчүлүк берет.

Жаңы жылдыз системаларын изилдөө жана кемеңиздин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Starfield тажрыйбасынын негизги аспектилери экенин унутпаңыз. Ошентип, Grav секирүү функциясын колдонуңуз жана оюндагы кызыктуу окуяларга киришиңиз.

булагы:

– Ришов Мукерджи, “Starfield: How to use Grav jump” китебинин автору, Дексерто (2023).

– Bethesda Game Studios, Starfield иштеп чыгуучусу.