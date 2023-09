By

Мортал Комбат 1де Дж.К.Симмонс, Джон Сина жана Меган Фокс сыяктуу атактуулардын кызыктуу тобу тартылат. Бирок, оюнга эң көрүнүктүү кошумчалардын бири - бул Джонни Кейдждин ролун аткарган 80-жылдардын экшн жылдызы Жан-Клод Ван Дамм. Сериалдын тең жаратуучусу Эд Бун онлайн режиминде Ван Даммдын оюндагы окшоштугун бөлүшүп, анын каарманынын көрүнүшүн ачып берди.

Кызыктуу маркетингдик кадам менен Бун жакында YouTube'да First We Feast өткөргөн "Hot Ones" шоусунда пайда болду. 14 мүнөттүк көрүнүшү учурунда Бун тооктун канаттары менен ар кандай ысык соустарды татып жатып, Mortal Kombat 1 жана сериянын тарыхын талкуулады. Видеодо ошондой эле кээ бир геймплей кадрлары, анын ичинде Ван Даммдын 5:52 белгисиндеги каарманынын кыскача көрүнүшү көрсөтүлдү. Клипте Ван Дамм абаны соруп, канаттууну оодарып, өзүнүн кичүүсү менен абдан окшош.

Бун ошондой эле Ван Даммдын Мортал Комбат 1ге катышуусу сериалды кантип толук чөйрөгө алып келгени тууралуу кызыктуу окуя менен бөлүштү. Анын айтымында, оюн NetherRealm Studios компаниясынын 30 жыл мурун Жан-Клод Ван Даммдын айланасында жайгашкан оюнду түзүү аракетинен келип чыккан. Ван Даммдын алгачкы каршылыгына карабай, команда акыры анын катышуусун камсыздай алды жана өнүктүрүү командасы үчүн кызыктуу учурду жаратты.

Ван Дамм Джонни Кейдждин ролун ойногон Mortal Kombat 1дин 19-сентябрдан баштап PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch жана PC үчүн чыгарыла турган Комбат Pack DLC программасынын бир бөлүгү болот.

