Embracer Group Инвестициялар артта калгандан кийин Gearbox Entertainment сатууну изилдеп жатат

Кабарларга караганда, Embracer Group, оюн конгломераты, ушул жылдын башында ири каржылоо келишими кыйрагандан кийин калыбына келүү үчүн өзүнүн туунду компаниясы, Gearbox Entertainmentти сатууну карап жатат. Embracer учурда Gearbox үчүн потенциалдуу сатып алуучуларды изилдеп жатат, бирок келишимге кепилдик жок.

Embracer Group акыркы бир нече жыл ичинде оюн жана көңүл ачуу касиеттеринин кеңири портфелин топтоп, тез сатып алууда. Буга Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (Tomb Raiderдин иштеп чыгуучусу) жана The Lord of the Rings жана The Hobbit сыяктуу франшизаларга укуктарды алуу кирет. Бирок, бул сатып алуулар чоң чыгымга дуушар болуп, Сауд Аравиянын инвестициялык тобунан 2 миллиард долларлык инвестициялык келишим июнь айында ишке ашпай калганда олуттуу маселе болуп калды.

Бул мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн Embracer Group компанияны жалпы реструктуризациялоо пландарын жарыялады, анын ичине жумуштан бошотуу, чыгымдарды кыскартуу чаралары жана айрым сегменттерден ажыратуу кирет. Каралып жаткан потенциалдуу ажыратуулардын бири Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment компаниясын Embracer Group 2021-жылы 1.3 миллиард долларга чейин сатып алган. Сатып алынгандан бери Gearbox популярдуу Borderlands оюн сериясынын эки спин-оффун чыгарды, анын ичинде Borderlands тасмасы 2024-жылы жарыкка чыгат. Мындан тышкары, алардын акыркы релизи, Remnant 2, ай ичинде АКШда эң көп сатылган аталыш болуп калды. Июль.

Reuters агенттиги билдиргендей, Gearbox Entertainment биринчи кезекте эл аралык оюн топторуна сатылууда. Embracer Group Gearboxту сатуу менен, алар каржылык абалын турукташтыра алат жана оюн жана көңүл ачуу касиеттеринин калган портфелине көңүл бура алат деп үмүттөнөт.

Булак: Reuters